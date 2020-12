Argentino enfrenta a Comunicaciones de Mercedes

Argentino continúa esta noche su periplo por la Liga Nacional de Básquetbol. Desde las 21.30 enfrenta a Comunicaciones de Mercedes (Corrientes), que viene de perder ayer ante Ferro Carril Oeste por 73 a 63.



Ayer

Atenas (Cba) 77 vs Peñarol 83

Regatas 81 vs Hispano 76

Instituto 64 vs Obras 76

Olímpico 96 vs Weber Bahía 88

Oberá Tc 87 vs Gimnasia (Cr) 89

Quimsa 78 vs San Lorenzo 71

Comunicaciones 63 vs Ferro 73

Libertad 64 vs Argentino 71





Hoy

San Lorenzo vs Instituto (11 hs. TyC Sports)

Weber Bahía vs Quimsa

Argentino vs Comunicaciones

Boca vs Libertad

Ferro vs Olímpico

Gimnasia (Cr) vs La Unión Fsa

Hispano vs San Martín

Obras vs Atenas (Cba)

Peñarol vs Oberá Tc

Platense vs Regatas



Martes 22

Olímpico vs Argentino

Regatas vs Gimnasia (Cr)

Comunicaciones vs Boca

Libertad vs Hispano

Oberá Tc vs Obras

San Martín vs Platense

La Unión Fsa vs Peñarol (19 Hs. DirecTV)

Quimsa vs Ferro

Atenas (Cba) vs San Lorenzo

Instituto vs Weber Bahía



Miércoles 23

Weber Bahía vs Atenas (21.30 TyC Sports)

Argentino vs Quimsa

Boca vs Olímpico

Ferro vs Instituto

Hispano vs Comunicaciones

Obras vs La Unión Fsa vs Obras Sanitarias

Gimnasia (Cr) vs San Martín

Peñarol vs Regatas

Platense vs Libertad