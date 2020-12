Brooklyn Nets le ganaron a los Washington Wizards

La última vez que se vio a Kevin Durant en una cancha había sido hace más de un año. Y no había sido la mejor manera: sufrió una grave lesión en las Finales 2019 que lo obligó a estar fuera de las canchas toda la temporada 2019-2020.

Pero ya quedaron atrás esos días. Ayer el alero volvió a pisar la cancha en la victoria de Brooklyn Nets ante Washington Wizards por 119 a 114. En el tiempo que estuvo en cancha, el ex Thunder y Warriors cumplió con 15 unidades.

Además, promete la dupla con Kyrie Irving, quien estuvo afilado con su tiro y culminó con 18 puntos.

Por el lado de Washington, que no contó con Russell Westbrook, Bradley Beal y Davis Bertans, el mejor hombre fue el japonés Rui Hachimura con 18 tantos. Además, el brasilero Raúl Neto se comprometió con 17 puntos y 6 asistencias.

Águila ofensiva

Atlanta Hawks esta vez tuvo un mejor partido en su estadio, el Phillips Arena, con el cuál conquistó la victoria sobre Orlando Magic 116 a 107 y ambos quedaron con marca 1-1 en la pretemporada.

Parte de la victoria se la deben al armador Trae Young, quien se esmeró más en ataque y afinó su puntería: 21 puntos con 4-8 en triples y 7 asistencias para ser la figura del encuentro. Bogdan Bogdanovic y Danilo Gallinari, refuerzos para este año, concluyeron con 18 y 17 tantos, respectivamente.

Orlando tuvo como mejor hombre a Markelle Fultz, quien mejoró gratamente con 21 unidades. Detrás del base se metieron Aaron Gordon, con 15 unidades, y el pívot Nikola Vucevic, con 14 tantos y 15 rebotes.

Nuevamente ganador

Los Angeles Lakers volvieron a imponerse ante los Clippers. En esta ocasión fue por un categórico 131 a 106 con un partido muy tranquilo para el ganador a lo largo de casi todo el partido. De esta forma, los Lakers quedaron con marca 2-0 y los Clippers 0-2.

Talen Horton-Tucker da motivos para ganarse un espacio en el equipo. Anoche cerró con un doble-doble gracias a 33 puntos (11-17 en TC) y 10 rebotes, además de cuatro asistencias y cuatro robos. Kyle Kuzma, además, ayudó con 25 tantos y cuatro conversiones a distancia. También se produjo el debut de Marc Gasol con seis unidades y cinco recobres.



Se tomaron venganza

Chicago Bulls, Detroit Pistons y Sacramento Kings lograron salir delante de sus derrotas iniciales. El elenco de Illinois pudo sacarse de encima a un hueso duro de roer como Houston Rockets por 104 a 91.

Uno de los puntos altos fue Zach LaVine, quien marcó 23 puntos y tomó nueve rebotes y dio cinco asistencias. Su gran aliado fue Coby White, quien registró 20 tantos y cinco pases gol. El podio lo completó el novato Patrick Williams, quien alcanzó las 13 unidades desde la banca.

Detroit esta vez no dejó pasar por alto al ataque de New York Knicks y, sin sobrarle nada, pudo festejar 99-91 en su estadio. Sekou Doumbouya acabó como artillero con 23 tantos y una alta eficacia en sus tiros de campo (8-11).

Por último, Sacramento Kings logró sacarse de encima al siempre difícil Portland Trail Blazers con un resultado ampliamente favorable: 121 a 106. Pegó en el inicio y en el final del partido y dejó sin opciones a los de Oregon.

El equipo contó con ocho jugadores en doble dígito, donde Kyle Guy, exjugador de la Universidad de Virginia, fue la figura con 14 unidades (4-8 en tiros de campo), tomó cinco rebotes y dio tres pases gol. Misma cantidad tuvo el ex Sixers Richaun Holmes como titular.