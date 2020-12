Argentino no pudo contra Regatas Corrientes

Argentino perdió 95 a 73 contra Regatas Corrientes, un rival muy superior en un juego sin equivalencias.

Regatas hizo lo que no hicieron otros rivales. Se tomó el partido muy en serio. No subestimó a Argentino en ningún momento. Hasta se pude decir que Regatas jugó a lo Argentino, lo prepoteó, lo guapeó y hasta lo puso al borde de la genuflexión.

Argentino arrancó 8-0 abajo. Regatas no lo dejó jugar en la ofensiva, lo obligó a tirar de afuera y no la pudo meter.

El juego equilibrado y seleccionado del Fantasma en la ofensiva le dio la posibilidad de concretar en todos los titulares rápidamente, arrancando con una volcada sensacional de Tayavek Gallizzi.

Luego de un tiempo muerto, Argentino encontró gol de afuera con Valentín Burgos, Jonatan Slider y Antoni Vicens, pero siempre corrió de atrás.

Muy sólido Regatas, convencido en su defensa pegajosa, estiró la diferencia para un parcial de 20-12.

El segundo cuarto se trató de una continuidad de lo contundente que fue el Club de Regatas, que definió el partido directamente al cierre del primer tiempo, con un parcial de 47-20.

Xavier Carreras Peguero, ex-Ciclista Juninense, la rompió: 3 triples y 1 doble. Juan Arengo aportó dos triples y dos dobles, más otro triple de Tabárez. En total, el Turco recibió media docena de lapidarios triples que lo dejaron con las manos vacías, aún restando dos cuartos por jugar.



Argentino metió ocho puntos en diez minutos. Así, imposible ganar.

El Azul recuperó el gol en el tercer cuarto, momento en el que mostró su mejor faceta de juego. Fueron 28 concreciones, lo que es positivo para rescatar en el partido. Gran trabajo de Nicolás Burgos, notable tarea de Jonatan Slider y el español Antoni Vicens que pudo entrar en juego por primera vez en el match.

Regatas fue fiel a un libreto, mantuvo la media de gol por encima de los 20 e hizo su negocio: 68-48.

Ya con una diferencia imposible de descontar –por cómo estaba planteado el partido-, Argentino puso en cancha a los chicos que generalmente no tienen oportunidad de entrar. Y jugaron bien, tanto Cavallín como Filipetti y Sekul mostraron buenos movimientos y sumaron valiosos minutos.

Hoy ante San Martín

Esta tarde Argentino juega contra el otro equipo correntino, San Martín. El partido va desde las 14 en el Templo del Rock.

Cronograma

Ayer

San Martín 77 vs Ferro 69

Olímpico 75 vs Obras 76

La Unión Fsa vs Boca

Oberá Tc 76 vs Hispano 72

Quimsa 92 vs Peñarol 58

Regatas 95 vs Argentino 73

Atenas (Cba) vs Platense

Comunicaciones vs San Lorenzo

Instituto vs Gimnasia (Cr)

Libertad vs Weber Bahía

Martes 15

11 Hispano vs La Unión Fsa

14 Argentino vs San Martín

14 Boca vs Regatas

16.30 Weber Bahía vs Comunicaciones

16.30 Ferro vs Libertad

19 Peñarol vs Instituto

19 Platense vs Oberá Tc

21.30 Gimnasia (Cr) vs Atenas (Cba)

21.30 San Lorenzo vs Olímpico

Miércoles 16

21.30 Obras vs Quimsa (TV TyC Sports)

Viernes 18

Atenas (Cba) vs Peñarol

Comunicaciones vs Ferro

Instituto vs Obras

La Unión Fsa vs Platense

Olímpico vs Weber Bahía

Oberá Tc vs Gimnasia (Cr)

Libertad vs Argentino

Regatas vs Hispano

San Martín vs Boca

Quimsa vs San Lorenzo (21.30 DirecTV)

Sábado 19

Weber Bahía vs Quimsa

Argentino vs Comunicaciones

Boca 96 vs Libertad 65

Ferro vs Olímpico

Gimnasia (Cr) vs La Unión Fsa

Hispano vs San Martín

Obras vs Atenas (Cba)

Peñarol vs Oberá Tc

Platense vs Regatas

San Lorenzo vs Instituto (11 h. TyC Sports)

Martes 22

Olímpico vs Argentino

Regatas vs Gimnasia (Cr)

Comunicaciones vs Boca

Libertad vs Hispano

Oberá Tc vs Obras

San Martín vs Platense

La Unión Fsa vs Peñarol

Quimsa vs Ferro

Atenas (Cba) vs San Lorenzo

Instituto vs Weber Bahía



Miércoles 23

Weber Bahía vs Atenas (Cba)

Argentino vs Quimsa

Boca vs Olímpico

Ferro vs Instituto

Hispano vs Comunicaciones

Obras vs La Unión Fsa vs Obras Sanitarias

Gimnasia (Cr) vs San Martín

Peñarol vs Regatas

Platense vs Libertad.