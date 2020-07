El periodista gurú de la NBA, Adrian Wojnarowski, suspendido por ESPN

Según Outkick, el famoso comunicador recibió una sanción por parte de la cadena luego de que se filtrara un correo en el que insultaba a un senador.

Una de las polémicas que más repercursión ha tenido en este proceso de retorno de la NBA no tiene que ver con un jugador, un entrenador o un miembro del staff de una franquicia... sino con la sanción de un periodista. Según el sitio Outkick, el famoso "insider" de la competencia Adrian Wojnarowski fue suspendido por la cadena ESPN luego de que se filtrara un correo electrónico en el que insultaba a un senador de los Estados Unidos.

"Fuck you", fue lo que le escribió el emblemático Woj al republicano Josh Hawley, quien se había expresado de manera muy crítica hacia el Comisionado Adam Silver y la forma en la que la liga maneja su relación con China, así como también al tipo de medidas que ha tomado para que los atletas puedan manifestarse en contra de las injusticias raciales: "Deje que sus jugadores defiendan a los Uighurs y a la gente de Hong Kong. Permítales defender a la policía estadounidense si así lo desean." El propio político se encargó de subir la respuesta del periodista a sus redes sociales.

Ante esto, Wojnarowski emitió un comunicado en el que se retractó: "He sido irrespetuoso y he cometido un error. Lo siento por la manera en la que he reaccionado ante esto. Me pondré en contacto con el senador para disculparme directamente". El propio medio de comunicación en el que trabaja salió a repudiar su actitud del hombre que acumula más de cuatro millones de seguidores en Twitter y ha filtrado la gran mayoría de las noticias más importantes de los últimos años en lo que respecta a la competición.