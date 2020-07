Matías Huarte estaría de acuerdo para continuar

Con la confirmación de que la Liga muy posiblemente arranque entre el 20 de octubre y 7 de noviembre, Argentino no quiere quedarse atrás y es por eso que terminó de cerrar los números de la temporada anterior para meterse de lleno en el armado del plantel.

Con los recientes casos de coronavirus en nuestra ciudad, es imposible reunirse y es por eso que las dos partes no han tenido posibilidad de expresarse con la claridad necesaria para cerrar un contrato, pero lo que es muy probable es la continuidad de Matías Huarte al frente del equipo. Desde la dirigencia dijeron a Democracia:

"Seguramente Huarte va a continuar, porque se ganó un año más al frente del equipo. Igualmente la respuesta va a depender de él. A partir de que nos juntemos con él, pensaremos qué jugadores pueden renovar, antes no".

La continuidad del proyecto

Democracia también se pudo contactar anoche con el entorno del entrenador, quien se encuentra trabajando desde su casa vía Zoom y presenciando varias clínicas de básquetbol. La situación es la siguiente: "Matías (Huarte) tiene pensado continuar y está contento en el club. Lo que quiere saber es con el plantel que puede llegar a contar, porque sabemos que el inicio de la Liga será sin público y al no contar con ese aliciente que siempre tiene Argentino, hay que hacer un gran trabajo emocional". Así las cosas, seguramente con el correr de la semana se pondrán de acuerdo y el Turco seguirá teniendo un técnico de la casa.

En Comodoro, "la idea es mantener la base"

Los clubes de Liga siguen a todo ritmo con el armado del plantel y Gimnasia de Comodoro, que confirmó DT, ahora quiere mantener la base del plantel. Al respecto se refirió Martín Villagran, su entrenador: “La decisión del club la tomé con muchísima alegría, estoy muy agradecido a la dirigencia de continuar con este proyecto deportivo. Y con ganas de comenzar, cuando pase todo esto. Estoy ilusionado con la próxima temporada, ya en la última terminamos en el tercer puesto y estábamos en un momento muy bueno en lo deportivo, no sabemos lo que podría haber pasado”, expresó el DT.

Además, indicó: “Ahora estoy abocado al armado del equipo. La idea es mantener la base de la temporada pasada, y, obviamente, reemplazar a los jugadores que se están yendo o tienen contrato en otros clubes”.