Gastón García: “Me costó la decisión de irme de Argentino de Junín"

El base titular de Argentino de Junín en la temporada 2018-2019 de la Liga Nacional de Básquetbol, Gastón García, dialogó mano a mano con Democracia en una nota donde refleja el cariño que le tiene a la entidad del Barrio “De Las Morochas”. Además, cuenta por qué decidió irse del “Turco”, donde le habían ofrecido la renovación.

"Mi balance es más que positivo en el tiempo que yo estuve en esta institución. Argentino es un club al que le tengo mucho cariño, me dio la oportunidad de crecer y mostrarme en la Liga Nacional.

Fueron 4 temporadas muy buenas en lo personal, además de lo deportivo, me quedaron muchas amistades, es un club muy familiar y te hacen sentir parte. Yo que venía de afuera tenía cierta incertidumbre, pero me trataron muy bien".

La decisión de irse

"Fue difícil a la hora de tomar la decisión de irme, me costó. Sentí que tenía que buscar nuevos desafíos, es lo que pensaba en ese momento. Creía que era el momento para eso y terminé jugando en San Martín de Corrientes".

Sus momentos

"Mi mejor momento creo que fue la última temporada, donde se fueron algunos jugadores titulares y tomaron la decisión de que sea el base titular. Eso para mí fue muy importante. Tuve mucha confianza durante toda la temporada y eso hace que uno se libere y disfrute mucho a la hora de jugar. Mi peor temporada creo que fue la segunda (NdE: la 2016-2017, bajo el mando de Eduardo Jápez), por ahí pensé que iba a tener otro rol dentro del equipo y me golpeó un poco, pero hizo que me esforzara más y la liga de desarrollo me ayudó a mantenerme en ritmo y estar a la altura cada vez que me tocaba entrar".

La última temporada en el club

"La última temporada fue muy dura, no tuvimos un buen arranque, cuando asumió Matías Huarte (NdE: Tras el despido de Maffei, luego de la derrota ante Libertad), nos dio nuevas variantes y eso hizo que juguemos con más claridad, su forma de encarar los partidos a la hora de hacer los scouting me pareció buena y muy clara, sabíamos lo que teníamos que hacer con cada equipo que nos enfrentamos y terminamos el torneo bien".

La cuarentena

"La verdad es que no la sufro tanto a la cuarentena, soy muy casero, me gusta estar adentro.

Si bien extraño muchísimo una cancha de básquet, me vino bien por la parte física.

Durante la temporada me cuesta mucho aumentar de peso, ya que jugamos cada dos o tres días y hay poco tiempo para hacer gimnasio, así que estoy aprovechando el tiempo para comer bien, descansar y hacer mucha gimnasia, mientras espero que me abran la cancha".