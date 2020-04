Eduardo Japez analizó el presente de su equipo

El entrenador de Estudiantes, el juninense Eduardo Japez, analizó el presente del equipo de Concordia: sus virtudes, las falencias y los objetivos para la última parte de la temporada. Además habló de su rol como DT y del nivel de la competencia.

-¿Qué análisis hacés de este presente de Estudiantes? ¿En qué aspectos creés que mejoraron y cuáles son las falencias que ves aún?

-Nos toca aceptar la realidad que dice que hoy estamos décimo novenos. Expectantes a los movimientos que se puedan llegar a producir con los partidos de los que estamos ahí en ese lote. Hay que hacerse cargo de esa realidad y todos con el compromiso que corresponde, cuerpo técnico, jugadores y dirigentes. Veo la fortaleza que tiene el equipo para tratar de encontrar la regularidad que no la tenemos hasta ahora. Ojalá que esto se reinicie cuanto antes para ir por ese compromiso que siempre tuvimos, que es salir a buscar el próximo partido. Un aspecto positivo es que mantenemos una regularidad defensiva, nos cuesta dentro de lo negativo, anotar. Somos uno de los equipos que más bajo anotamos. Somos positivos a nivel defensivo, y no somos buenos ofensivamente. Tenemos que buscar un equilibrio.

-¿Cómo te sentís vos en tu rol de DT en el club?

-Como entrenador, siempre con compromiso absoluto de liderar tanto en situaciones o campañas regulares o buenas o también ante la adversidad. Esta situación hoy nos muestra, reflejado en la tabla de posiciones, que hay una adversidad, entonces nosotros tenemos que tener la fortaleza y la preparación para trabajar con el equipo, no solo con la parte colectiva sino individual de cada uno de los jugadores, del cuerpo técnico incluído, de los dirigentes, se producen situaciones donde hay que triangular y mucho. Uno es receptivo a todas estas cosas, al mejoramiento de cada uno de estos integrantes para sacar lo mejor y para que definitivamente Estudiantes de Concordia siga siendo un equipo de Liga Nacional. Siempre trabajamos permanentemente, eso el equipo lo hizo siempre, y la dirigencia sabe muy bien cual era el objetivo a principio de temporada, entonces uno no se olvida de eso. Hoy la realidad nos demuestra que tenemos que ser más positivos aún, en esta adversidad que nos toca.

-¿Qué visión tenés del nivel de La Liga Nacional?

-No tengo dudas que el nivel de La Liga Nacional no deja de ser el mismo nivel que va presentando año tras año, siempre de superación. Siempre aparecen jugadores nuevos que fortalecen la competencia nacional. Después hay distintas realidades de los equipos, que juegan con su presupuesto y de acuerdo a su armado, que nosotros no somos la excepción. No tengo dudas que cada vez que empieza una temporada siempre hay sorpresas, desde el nivel técnico-individual y desde lo táctico individual y colectivo. Siempre nuestra Liga tiene transformaciones que hace que se vaya superando día a día.

-¿Cuáles son los objetivos de Estudiantes para la última parte de la Fase Regular?

-El primer objetivo es que todo esto vuelva a la normalidad y La Liga siga trabajando. No tengo dudas que el primer compromiso que tenemos es luchar el mejor posicionamiento dentro del lugar donde estamos compitiendo, que es en la posición de abajo. El objetivo es buscar el puesto 18, el puesto 17.