Es inminente la cancelación de La Liga Argentina y el Federal

Si bien todavía no se anunció una decisión oficial, todo parece indicar que las temporadas de la Liga Argentina (dependiente de la AdC) y el Torneo Federal (bajo la órbita de la CABB) serán canceladas a más tardar en el transcurso de esta semana.

De acuerdo a informaciones recogidas de fuentes de diversos clubes involucrados, ese sería el destino para los dos certámenes de ascenso, toda vez que las competencias no tendrían mucho sentido porque para lo que resta de la campaña se suprimirían los descensos y ascensos.

En ese sentido, y ante los crecientes rumores, el titular de la Confederación Argentina de Básquetbol, Fabián Borro, desmintió que se haya tomado una decisión al respecto. “Estamos esperando un informe final del doctor Diego Grippo y luego evaluaremos qué decisión tomar. Pero sea cual sea la decisión, va a ser conjunta entre CABB, AdC y la Asociación de Jugadores (AdJ), porque así nos comprometimos con su presidente, Michael Stura”, señaló al sitio especializado www.basquetplus.com

Y agregó: “Estamos evaluando todo el tiempo distintos cursos de acción posibles, porque las visiones son bastante diferentes entre clubes que viven y transitan realidades bien distintas”.

Según trascendió, algunos clubes pretenden terminar los torneos, aunque también es cierto que la cuestión económica complica el panorama para el futuro inmediato. Y la gran mayoría prefiere dar por concluido todo ahora, ya que no reciben ingresos y, por el contrario, sí tienen que afrontar numerosos costos fijos.

La postura más firme indica que la Liga Argentina y el Federal serán cancelados, en tanto sí se terminaría la Liga Nacional, que así consagraría a un campeón y también definiría los primeros lugares para habilitar a las competencias internacionales del año próximo.

La postura de Quilmes

Quilmes de Mar del Plata es uno de los participantes en la Liga Argentina y, por consiguiente, el diario La Capital consultó al respecto al responsable del básquetbol “tricolor”, Marcelo Jiménez.

El dirigente quilmeño ratificó que la decisión no es oficial, pero, aunque cree que “a más tardar se resolverá en la semana entrante”.

Al respecto, consideró que “seguramente entre miércoles y jueves desde el gobierno nacional se determinará extender la cuarentena. Estamos en una situación muy compleja. Yo creo que se van a cancelar la Liga Argentina y el Torneo Federal”.

Vale recordar que los clubes de la Liga Argentina se comprometieron a abonar salarios hasta el 15 marzo, si bien existen negociaciones por la segunda quincena, ya que la AdC exigiría el libre deuda hasta el 31 de marzo, inclusive.

“En nuestro caso particular, estamos al día pero no podemos ir mucho más allá. Si esto siguiera, es como dar un salto al vacío. Y algunos equipos ya expresaron su imposibilidad de continuar si el torneo se reanuda. Tenemos que ser todos conscientes y realistas para aceptar que no se puede seguir”.

Al mismo tiempo, Jiménez descartó la posibilidad de que se juegue sin público. “No es nuestro caso, porque tenemos costos operativos muy altos, pero para la mayoría de los equipos, las recaudaciones por partido constituyen el 35% del presupuesto. Sería inviable jugar a puertas cerradas”, consideró.