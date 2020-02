Platense cortó a Dingle y ya consiguió reemplazo

Se vivió una mañana movida en el equipo de Alejandro Vázquez con la salida de Daniel Dingle del plantel. La dirigencia tomó la decisión de cortarlo del equipo y no perdió tiempo para salir a buscar a su reemplazo. Su lugar será ocupado por Arnold Louis, un ala pivote de 30 años que mide 2.01 metros y ya tuvo la posibilidad de jugar en el básquet sudamericano.

Más precisamente en Las Ánimas, de Chile, club con el que participó de la última edición de la Liga de Las Américas, donde el equipo quedó en el camino en las semifinales, donde compartió grupo con San Lorenzo (posterior campeón), Guaros y Capitanes de Arecibo. En la última temporada disputó 35 partidos con una media de 20.9 puntos, 10.4 rebotes y 1.7 robos por juego.

Además del conjunto chileno, pasó por Caballeros de México, Malvín de Uruguay, Soles de Santo Domingo y Vikingos de Bolivia, entre otros. Su única experiencia fuera de América fue en Tailandia, donde jugó para Hitech Bagkok y Thai General Equipment (TGE).

Por su parte, Daniel Percy Dingle deja el Calamar habiendo disputado solo ocho juegos en el equipo de Vázquez. En ese lapso promedió 8.2 puntos, 2.6 rebotes y 0.9 robos por partido. Además, se fue con un buen 43.3% de efectividad en dobles y 45% en triples.

Miércoles 26

21 Instituto vs Atenas (Cba)

21 Comunicaciones vs Boca

21.30 Argentino vs Platense

22 Quimsa vs Obras

Jueves 27

21 Hispano vs Gimnasia (Cr)

21 Peñarol vs San Lorenzo

Viernes 28

21.30 Estudiantes (C) vs Boca

22 Olímpico vs Obras

Sábado 29

21 Weber Bahía vs San Lorenzo

21 Platense vs Gimnasia (Cr)

21.30 Regatas vs Comunicaciones

Febrero para Argentino

26/02 Argentino vs Platense

Marzo

01/03 Hispano vs Argentino

03/03 Boca Jrs. vs Argentino

11/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

26/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto

Abril

02/04 Gimnasia vs Argentino<

04/04 Platense vs Argentino

10/04 Bahía Basket vs Argentino

13/04 La Unión vs Argentino

15/04 Regatas vs Argentino

17/04 San Martín vs Argentino

21/04 Argentino vs Obras

24/04 Argentino vs Libertad

29/04 Argentino vs La Unión

