Gabriel Picatto se alejó de Peñarol

Peñarol de Mar del Plata se quedó sin director técnico al desvincular en el cargo a Gabriel Picatto. Se rescindió el contrato de mutuo acuerdo tras el mal desempeño en la Liga Nacional.

Bajo el mandato de Picatto, el Milrayitas se encuentra en la decimosexta posición de la tabla general, con un récord de nueve triunfos y catorce derrotas (las últimas seis consecutivas) en un total de 23 encuentros. Promedió 83.9 puntos por juego, pero el déficit estaba en las 84.6 unidades que recibía por partido.

Los nombres que suenan

Según fuentes de Pick and Roll, para reemplazar a Gabriel Picatto la dirigencia de Peñarol baraja una lista de tres opciones: Leandro Ramella, Fernando Rivero y Carlos Romano.

El primero es conocido en la ciudad por dirigir a Quilmes. En el último tiempo, desempeñó como asistente técnico de Facundo Müller en San Lorenzo, hasta el momento que fue cesanteado el entrerriano.

El Tulo, por otra parte, tuvo su último trabajo en Hindú de Resistencia (Chaco), donde lo llevó a estar presente en las principales posiciones de la Liga Argentina durante la temporada 2018/19. Además de conocer bien el club como asistente de Sergio Hernández y ser campeón de la Liga Nacional como entrenador principal.

Carlos Romano, en cambio, es el entrenador que estuvo hasta hace unos meses dirigiendo: sentado en el banco de Atenas de Carmen de Patagones, logró sorprender en los Playoffs de la Conferencia Sur durante el año pasado en la Liga Argentina, pero los resultados adversos de la presente campaña hicieron que rompa el contrato a fines de diciembre del año pasado.

¿Se vienen movimientos en el plantel?

Según pudo conocer Pick and Roll, la dirigencia está en tratativas de traer a un nuevo pívot para el equipo que le dé las garantías necesarias en el ataque y en la defensa. Para poder llegar a cumplir con ese requisito, se estaría evaluando en estas horas cortar con los vínculos de los extranjeros Tyler James Harris (16 PTS y 7.8 REB de promedio) y a Le’Bryan Keithdrick Nash (19.6 PTS de promedio).

Miércoles 26

21 Instituto vs Atenas (Cba)

21 Comunicaciones vs Boca

21.30 Argentino vs Platense

22 Quimsa vs Obras

Jueves 27

21 Hispano vs Gimnasia (Cr)

21 Peñarol vs San Lorenzo

Viernes 28

21.30 Estudiantes (C) vs Boca

22 Olímpico vs Obras

Sábado 29

21 Weber Bahía vs San Lorenzo

21 Platense vs Gimnasia (Cr)

21.30 Regatas vs Comunicaciones



Fixture Turco

Febrero

26/02 Argentino vs Platense

Marzo

01/03 Hispano vs Argentino

03/03 Boca Jrs. vs Argentino

11/03 Argentino vs Estudiantes

20/03 Argentino vs Gimnasia

26/03 Argentino vs Peñarol

30/03 Argentino vs Instituto

Abril

02/04 Gimnasia vs Argentino

04/04 Platense vs Argentino

10/04 Bahía Basket vs Argentino

13/04 La Unión vs Argentino