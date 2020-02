Perdió Ciclista Juninense

Villa Mitre tomó la punta del campeonato de La Liga Argentina a expensas de Ciclista Juninense, tras superarlo anoche por 104-90 en Monte Hermoso.

Ciclista recibió más de treinta goles en el primer cuarto. Muchísimos. Sin defensa alguna, el quinteto juninense se sostuvo con los triples de Morales (3) y Álvarez Paz (2), pero igual quedó abajo 31-23. Heinrich, Harina y Pennacchiotti fueron un dolor de cabeza para el conjunto Verdirrojo.

El segundo cuarto tuvo la misma tesitura. Muchos goles y pocas marcas.

Notable tarea de Julián Morales (2 triples, 3 dobles) en Ciclista para sostener los números y al equipo en partido.

Del otro lado llovieron los triples de Amigo, Scarpaci y Pasqualini, para un primer tiempo de 55-48.

Aprovechando los atropellos ofensivos locales, Ciclista se puso a 1 en los primeros cinco minutos del complemento. Curvelo Suárez, con una corrida (y 11 goles), dejó el juego 62-61. Pero se quedó sin nafta.

En un abrir y cerrar de ojos, Villa Mitre se disparó doce puntos arriba nuevamente. Pennacchiotti, determinate, y Gutiérrez fueron los artífices de la estampida local.

No lo pudo acomodar más el Verdirrojo. Jano Martínez y Kevin Zambrano Castex, que llegaron desde el banco, hicieron un cierre brillante para un tablero de 82 a 66 favorable al dueño de casa.

En el último cuarto Ciclista intentó la heroica, pero corrió siempre de atrás.

Más allá de la derrota, es de destacar los 90 goles que manejó el quinteto juninense en una noche impecable de Julián Morales con 31 goles, 4 rebotes, 3 asistencias, 3 recuperos y 3 tapas.

Este sábado llega Racing de Chivilcoy al Coliseo del Boulevard.

Anoche

Barrio Parque 66 vs Villa San Martín 88

Hoy

21.30 Del Progreso vs Quilmes

21.30 Parque Sur vs Atenas

21.30 Central Entrerriano vs Deportivo Viedma

22 Independiente (Sde) vs Oberá Tc

Jueves 20

21.30 Central (Ceres) vs Echague

22 Rivadavia (Mza) vs San Isidro

Viernes 21

21 Unión (Sf) vs Ameghino

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Deportivo Viedma

21.30 Rocamora vs Atenas

22 Salta Basket vs Oberá Tc

22 Centro Español vs Quilmes

Sábado 22

20.30 Villa San Martín vs Independiente (Sde)

21 Ciclista vs Racing (Ch)

21.30 Petrolero vs Quilmes



Domingo 23

20.30 Deportivo Norte vs Barrio Parque

20.30 Estudiantes (Ola) vs Central Entrerriano

21 Echague vs Ameghino