El Rey dominó el juego en el All Star 2020

En el cierre de la edición número 69 del All Star en Chicago, los equipos capitaneados por LeBron James y Giannis Antetokounmpo ofrecieron un gran partido entre las mejores estrellas de la NBA en mucho tiempo. El partido se resolvió a favor del equipo del jugador de Los Angeles Lakers por 157 a 155 gracias al parcial 33-22 final.

El primer cuarto del partido terminó como ganador al Team LeBron, quien se llevó las acciones 53 a 41 en un partido donde la eficacia de larga distancia de Kawhi Leonard (4-4) le permitió tomar ventaja. Además, hubo combinaciones de alley-oops para Anthony Davis y Trae Young, además de vistosas volcadas de LeBron James. También, hubo una gran cantidad de triples (12 en total entre ambos equipos).

El segundo periodo fue a parar a manos del Team Giannis, quien se impuso por un contundente 51 a 30. Giannis Antetokounmpo, capitán de su equipo, lideró con 14 unidades en total. También fueron buenos los aportes de Kyle Lowry y Kemba Walker con nueve y seis puntos, respectivamente. Además, Trae Young cerró el parcial con un triple desde mitad de cancha. Para el Team LeBron, en cambio, prevaleció la puntería de Kawhi, quien marcó tres triples más en seis intentos para un total de 25 unidades en el partido a mitad de cuarto.

El tercer y último segmento con 12 minutos determinó lo parejo que estuvo el encuentro. Los equipos no se sacaron diferencia y terminaron igualados en 41 tras un alley-oop marcado por el francés Rudy Gobert. El acierto del Rey (10 puntos con una gran volcada tras amague previo y un triple con stepback) y la aparición de Luka Doncic con dos aciertos a larga distancia fue relevante en la tarea del equipo “2”. Para los que vistieron la “24”, el pívot Gobert tuvo una oportuna aparición para marcar 12 tantos, seguido de los seis puntos de Kemba Walker y de Joel Embiid.

La nueva modalidad en el último periodo, donde no se contó el tiempo y en el cual el Team Giannis debía anotar 24 tantos para ganar el partido (157 era la meta para ser exacto), mientras que los del Team LeBron debían hacer un esfuerzo más grande para alcanzar la misma cifra.

En un parcial muy disputado, el Team LeBron logró salirse con la suya. Pese a estar complicado en el marcador y a pesar de tener una gran defensa por delante, contó con los condimentos suficientes para triunfar 33-22 en el parcial. El buen comienzo de Chris Paul, con tres triples (nueve puntos), sumado al aporte ofensivo de Anthony Davis –siete unidades- incluidas el libre final, decantaron el triunfo para el equipo de LeBron James por 157 a 155.

El máximo anotador del ganador fue Kawhi Leonard con 30 puntos (8-14 en triples), siete rebotes y cuatro asistencias. Chris Paul sorprendió en la banca con 7-11 de larga distancia para un total de 23 unidades. LeBron James igualó la marca de CP3 y además le agregó seis pases gol y cinco recobres.

En el otro bando, Giannis Antetokounmpo comandó el ataque con 25 unidades y 11 rebotes, seguido de 23 tantos de Kemba Walker (cinco tiros externos marcados), y los dobles-dobles de Joel Embiid (22 puntos y 10 tableros) y Rudy Gobert (21 puntos y 11 recobres).

Kawhi, el MVP

El jugador de Los Angeles Clippers fue decisivo en el triunfo del Team LeBron por su aporte en la primera mitad y por su esfuerzo durante la segunda parte. Se ganó la estatuilla por primera vez en su carrera, que además en esta ocasión tuvo el nombre de la leyenda de Los Angeles Lakers, Kobe Bryant.