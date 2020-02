Oberá T.C. se coronó campeón del Súper 4

El juego comenzó friccionado y ambos estudiándose en defensa. Martín fue con Kelly y del otro lado Rivata se encargó de Rodríguez Suppi. Barrio Parque contuvo lejos del canasto a Essengue y adelante trató de buscar el pick directo con sus internos. Oberá empezó a pasar bien la bola, tuvo variantes y espacios para el gol perimetral y ventaja 7-2 en tres minutos. Los árbitros celosos, apareció la primera técnica y reclamos de todos lados.

Barrio Parque bien contenido, Jure no pudo conectarse y Mikulas sin jugar uno contra uno. Landoni con su segunda falta y muchos pitos cobrando absolutamente todo. El verde de a poco reaccionó, se encontró con sendos bombazos para igualar en nueve las acciones.

Oberá por momento atado, Rodríguez Suppi contenido y Essengue por momentos desconectado en la ofensiva. Así y todo el celeste trabajó bien atrás, funcionó el switch sobre Kelly y desde su defensa volvió a sacar ventaja. Rivata con la segunda falta y Barrio Parque necesitó de su banca.

Oberá emergió con su colectivo, Rodríguez Suppi (5) encontró el aro sumado a Sánchez cerca del canasto para un 9-0. La visita no se fue de foco y pudo responder en ambos costados. Se paró en zona, sacó a Essengue de la pintura, obligó a malas decisiones y adelante encontró huecos por desajustes para un pasaje de 10-0 y la ventaja tras triple de Basualdo. Sánchez recuperó la ventaja pero luego una pérdida fatal dejó al verde 21 – 20 arriba.

El partido continuó muy intenso y cambiante. Barrio Parque fortalecido atrás con su zona 2-3 y conteniendo las penetraciones del local. El verde sacó rédito del Pick and roll directo con caída de Bruera (6) enganchando a Essengue siempre y anotando con facilidad para instalarse +5 en 1m30s. Oberá muy atado adelante en estacionado y forzando sus acciones.

El verde se despachó con sendos triples, fue paciente y Kelly (5) fue estandarte dentro de ese gran pasaje. El local nunca pudo encontrar a Essengue en sociedad con algún conductor y siempre fueron lanzamientos lejos del aro sin éxito. Barrio Parque en su mejor momento y al frente 37 - 27 tras un 7-0 anotando cerca del canasto. El verde no extrañó a Landoni y Mikulas donde su segunda escuadra funcionó casi a la perfección conteniendo y anotando con continuidad.

Oberá sin Essengue buscando otra movilidad y espacios en su ofensiva y atrás no padecer la caída directa. Mikulas regresó con gol a la cancha (6 pts) y atrás Rodríguez Suppi defendido en escalonado sin tiro ni penetración. Barrio Parque con mucha autoridad llevó el partido, dominó cerca del cristal aunque Oberá (25% en triples, 5-9t1) lo maquilló en el cierre. Essengue le sacó la tercer falta a Mikulas y Roitman cerró 46 – 38 para el verde.

Oberá intentó bajar la intensidad del rival. Salió con otra agresividad, Essengue recibió rápido en cada ofensiva y Martín tuvo otro protagonismo. Barrio Parque no tuvo facilidades para el pick directo y los switch de Oberá resultaron mejores para salvaguardar su canasto. El verde sin éxito fuera de la llave (0-3t3) y mejor tomado en general. Oberá se pudo a una posesión larga tras triple de Martín pero desperdició chances cerca del aro.

Barrio Parque con apenas dos puntos en cuatro minutos, son conexión con sus internos y Mikulas lejos del aro. Landoni reapareció con un bombazo (53 – 47) aunque Oberá mostró otra actitud atrás y Rodríguez Suppi comandó una especie de remontada con cinco puntos en fila para quedar a tiro del score. La visita comenzó a depender del tiro externo, jugar posesiones largas y sin soltura para llegar fuerte al aro. Rodríguez Suppi sacó de la galera un bombazo con marca encima para colocar arriba Obera 57 – 56 con 2m30s.

Barrio Parque sintió el desgaste, el costó ganar en su cristal y siguió muy enredado en ofensiva. El celeste llegó a estar +4 tras libres de Correa y un rebote ofensivo a tiempo de Sánchez. Ferreyra muy bien tomado, pasó desapercibido adelante, Kelly sin protagonismo y Oberá con el comando.

Sánchez tomó enorme relevancia en el partido, reboteó en ambos costados y sacó un doble y falta en el cierre. Rodríguez Suppi en su momento, aceleró y clavó un triplazo para hacer estallar el estadio. Basualdo maquilló el score para salir del pozo y dejar todo 69 – 62 tras el espectacular parcial de 31 – 16 del misionero.

El final fue realmente apasionante y para cualquiera. Barrio Parque se reencontró con el aro, Jure y Landoni con sendos triples obligados por la exigente defensa rival para descontar. Oberá generó el daño cerca del canasto, Essengue ganó el duelo ante Mikulas y el partido fue muy equilibrado (73 – 70). El verde insistió en su ida del pick con los internos y nuevamente meter en aprietos al celeste.

Gómez Quintero desde la base y Rodríguez Suppi como lanzador para complementarse. Oberá se dedicó a que Kelly no aparezca y por momentos arriesgó muchos con los miss match sobre el escolta y quedando mal parado en los cambios. El juego fue tenso, ambos malograron sus siguientes ofensivas y el aro quedó cerrado. Barrio Parque con una defensa hundida sobre Essengue y persiguiendo bien a Rodríguez Suppi.

El cordobés no pudo contestar, siguió torcido del perímetro y sin generar juego para anotar cerca del aro. Oberá jugó con el reloj y en la primera que pudo aceleró Gómez Quintero para el bombazo de Rodríguez Suppi con 3m29s y quedar con renta de +8. Barrio Parque descontó y Oberá no tuvo paciencia lanzando mal de tres puntos. Barrio Parque calibró con Kelly y todo quedó 78 – 75 con solo 1m02.

Oberá encontró un espacio y Rodríguez Suppi no perdió con un doble largo para tener renta de +5 con 47s. Barrio Parque repuso y Kelly erró un tiro increíble cerca del aro. Oberá tomó el rebote y Martín fue a la línea con 31s anotando ambos y estirando la brecha. Barrio Parque se pinchó por completo y quedó rendido a otro resurgir formidable de Oberá para conquistar el Súper en una localía que sigue siendo de oro en la Liga Argentina.

Síntesis

Oberá Tenis Club (84) Juan Ignacio Rodríguez Suppi 24, Emiliano Correa 7, Maximiliano Martín 11, Rodrigo Sánchez 18, Gastón Essengue 16 FI Lucas Díaz 3, Sergio Roitman 2 y Taiel Gómez Quintero. DT: Leandro Hiriart

Barrio Parque (75) Agustín Jure 7, Juan Ignacio Kelly 14, Lautaro Rivata 3, Andrés Landoni 17, Gabriel Mikulas 8 FI Santiago Ferreyra 3, Jonatan Basualdo 9, Lucio Reinaudi 8 y Santiago Bruera 6. DT: Elián Villafañe, Cuartos: 20 – 21, 38 – 46 (18 – 25), 69 – 62 (31 – 16), 84 – 75 (15 – 13) Estadio: Luís Augusto Derna (Obéra). Árbitros: Alberto Ponzo (Córdoba) – Raúl Sánchez (Junín) – Danilo Molina (Santa Fe).