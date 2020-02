Facundo Campazzo, MVP de la Copa del Rey

Facu Campazzo (Córdoba, Argentina, 1991) ha sido escogido como MVP Movistar de la Copa del Rey Málaga 2020 tras obtener el título con el Real Madrid ante el Unicaja en el Martín Carpena. El base ha promediado 13,6 puntos, 10,3 asistencias y 27’3 de valoración.

Empezó con 13 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias y 22 de valoración en 24 minutos ante el RETAbet Bilbao Basket en cuartos. El sábado, en la semifinal, destapó de nuevo el tarro de las esencias ante el Valencia Basket: 15 puntos, 5 rebotes, 9 asistencias y 7 recuperaciones para 31 de valoración. En la final ante el Unicaja remató su actuación con 13 puntos, 13 asistencias y 29 de valoración.



Tres MVPs Movistar consecutivos

Campazzo sigue con su espectacular momento de inspiración al hacerse con el galardón de mejor jugador por tercer campeonato consecutivo con el Real Madrid. Ya en el último Playoff Final de Liga Endesa se llevó el MVP Movistar, repitiendo en la Supercopa Endesa de Madrid. Es la primera vez en la historia de las competiciones acb que un jugador encadena estos tres títulos de MVP Movistar de manera consecutiva. Solo Dejan Bodiroga y sus compañeros Sergio Llull y Rudy Fernández habían conseguido alguna vez estos tres galardones (en momentos diferentes).

Las frases salientes del MVP de la Copa del Rey demostraron la emoción pero sobre todo la seriedad con la que Campazzo está compitiendo en el Madrid para conseguir títulos:

“No juego para intentar conseguir el MVP, sino que intento estar concentrado en hacer lo que Pablo me pide. Cuando el equipo anda bien, la individualidad se hace más grande. Esta Copa de mejor jugador podría haber sido para cualquiera”.

“Ha sido mucho trabajo. Intenté aprovechar mi primer año en el Madrid, teniendo delante a los dos Sergios. Me cedieron a Murcia y volví con ganas de seguir demostrando. En estos años he seguido trabajando y cuando uno hace las cosas bien, las cosas buenas acaban pasando”.