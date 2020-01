Facundo Müller se fue de San Lorenzo

El comienzo de enero se ve sacudido por una noticia inesperada: San Lorenzo decidió cortar un proceso de un entrenador por primera vez desde que volvió a la máxima categoría para iniciar este camino lleno de logros.

En la tarde de ayer mediante la cuenta de Twitter oficial de la Institución (@CASLAbasquet) comunicaron que Muller no era más el técnico del plantel profesional.

Las explicaciones de una decisión tan grande no son claras, si bien es cierto que San Lorenzo no está jugando a todo su potencial, sufrió caídas inesperadas a manos de Estudiantes de Concordia, Hispano Americano y La Unión de Formosa, como algunos partidos donde se impuso sobre el cierre del juego, en desarrollo muy parejos.

Müller desembarcó en el tetracampeón habiendo dirigido Instituto de Córdoba la final del torneo pasado y llegó al Ciclón con tres jugadores claves de ese equipo: Luciano González, Facundo Piñero y Esteban Batista. Por ahora todos ellos lejos del nivel mostrado en el equipo cordobés.

De tal modo, luego de un corto proceso que comenzó en agosto del año pasado Facundo Müller deja el cuerpo técnico de San Lorenzo habiendo disputado:

Súper 20: 8 victorias y 2 derrotas (Clasificado a la Final 4)

Liga Nacional: 8 victorias y 3 derrotas

Champions League: Invicto: 4 victorias

Amistoso NBA: derrota con Cleveland (120-89)

Torneo Internacional NBA G League: derrotas ante Flamengo 71-67 y Bayer Munich 80-72

Total: 20 victorias y 8 derrotas

Ahora se abrió el juego de las apuestas para tratar de conocer quién será el entrenador que tome el mando de San Lorenzo. No son pocos los que vinculan a Néstor Che García como el principal candidato para sucederlo, pero según averiguó Pick and Roll al menos hasta el año nuevo no había tenido conversaciones con los directivos.

A su vez, algunos indicios apuntan a Fernando Duró como posible candidato a ser el nuevo entrenador pero la traba sería el contrato apenas de 6 meses que ofrecería el club.

No sería descabellado pensar que San Lorenzo tome la decisión de seguir solo con Leandro Ramella (asistente de Müller) ya que su gran objetivo sería Sergio “Oveja” Hernández, cuando en agosto finalice su contrato con la CABB.

Cantero encabezó la vuelta de Peñarol

Peñarol de Mar del Plata fue otro de los elencos de la Liga Nacional que retornó a los entrenamientos en vista a la segunda parte de la competencia en este 2020. Contó con la presencia del base. El Milrayitas retomó los entrenamientos apuntándole al regreso a la competencia, previsto para el sábado 11 de enero como visitante frente a Bahía Basket.

Con la incorporación de Juan Pablo Cantero, Peñarol retomó los entrenamientos luego del receso por las Fiestas, apuntándole al regreso a la competencia, previsto para el sábado 11 de enero como visitante frente a Bahía Basket.

En la pausa por la Navidad y el Año Nuevo, el elenco "Milrayitas" decidió prescindir de los servicios de los foráneos Gabriel Belardo y Matthew Shaw junto con la incorporación del base paranaense de 37 años y el escolta estadounidense Melvin Johnson, de 1.93 metros y 26 años.

En la vuelta al trabajo estuvieron presentes también Tomás Monacchi, Joaquín Valinotti, Patricio Tabárez, Franco Barroso, Santiago Vaulet, Lucas Gorosterrazú, Francisco Quaglia, Nicolás Franco, Santiago Monacchi, Thiago Dasso y Juan Martín Fernández. En el cuerpo técnico estuvieron Gabriel Piccato, Lautaro Hernández, Santiago Belza y Tomás Sirochinsky.

Peñarol se encuentra 12 en la tabla de posiciones, con un récord de cinco ganados y siete perdidos en 12 partidos disputados. Luego del cotejo en Bahía Blanca, volverá a Mar del Plata para presentarse en el Polideportivo Islas Malvinas cuatro veces seguidas: viernes 17 contra Gimnasia de Comodoro; lunes 20 frente a Olímpico de La Banda; viernes 24 recibiendo a Estudiantes de Concordia y domingo 26 ante La Unión de Formosa.