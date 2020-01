"Vamos a hacer mucho hincapié en el tema defensivo", anticipó el técnico Matías Huarte

El entrenador de Argentino de Junín dialogó con la web Pick And Roll y comentó las cosas a mejorar que tiene el Turco, para continuar lejos de la zona de permanencia. Además, elogió a Federico Mariani y se mostró contento por el nivel de su equipo en lo que va de Liga.

A la hora de hacer un balance, el juninense dijo: "El balance es sumamente positivo. El Súper 20 nos sirvió para comenzar construir el equipo, que los jugadores se conozcan. El equipo era totalmente nuevo y tomamos los partidos de la competencia como se debe, con profesionalismo, pero para llegar bien a la Liga".

Por ahora, Argentino se encuentra en mitad de tabla con récord de 6-6 y sobre el rendimiento, el coach comentó: "Lo que vi en el transcurso de lo que va de Liga fue un equipo que por momentos juega bien al básquet. Nos hicimos muy duros de local, con nuestra gente y eso es importantísimo. Esperemos seguir de esta manera. Principalmente porque veo buenas cosas y siento que lo estamos haciendo bien".

Si algo tuvo de malo Argentino este año es la defensa, ya que permitió muchos puntos. Huarte es consciente de eso y dice que debe trabajar: "Para mejorar siempre hay cosas. Ahora estamos esperando volver a los entrenamientos. Obviamente vamos a hacer mucho hincapié en lo defensivo, porque ahí tenemos que bajar la barrera de los 80 puntos, ese sería uno de los objetivos para el futuro cercano".

La comisión directiva y el cuerpo técnico Azul están muy conformes con el plantel y es por eso que descartan cambios: "No va a haber cambios en el equipo, no está en la cabeza del cuerpo técnico ni de nadie realizar alguna modificación. Continuaremos con el mismo extranjero y vamos a tratar de seguir potenciando el equipo".

El escolta Federico Mariani está siendo el goleador y la figura Turca. El ex Salta, con mucha determinación, fue la carta fundamental para definir varios juegos. Huarte lo llena de elogios: "Federico tiene mucho gol en la mano, tiene mucha capacidad. Tiene un potencial tremendo, aunque obviamente está bien acompañado por el resto de sus compañeros que le permiten tener esa libertad para cumplir el rol que tiene hoy en el equipo", finalizó.

Retorno al trabajo

Ayer sábado Argentino regresó a los entrenamientos en El Fortín de las Morochas. Retoma la competencia el próximo viernes 10, en oportunidad de recibir a Comunicaciones de Mercedes, Corrientes.

Próxima fecha

Fixture Turco

