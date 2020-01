Denver Nuggets triunfó gracias a un héroe inesperado

Superó a Indiana Pacers de visitante 124 a 116 con 25 puntos de Michael Porter Jr. También ganaron Heat, Mavericks, Clippers y Jazz.

Denver Nuggets sacó un revitalizante triunfo como visitante en el Bankers FieldHouse ante Indiana Pacers por 124 a 116 para seguirle el ritmo al puntero de la Conferencia Oeste, Los Ángeles Lakers. Logró dar vuelta el asunto en la segunda mitad con un alto porcentaje de acierto en tiros de campo (52%).

La historia no habría sido posible si Michael Porter Jr. no hubiese anotado 25 puntos (máximo de su carrera) con 11-12 en tiros de campo, además de cinco rebotes. Nikola Jokic también fue clave con 22 tantos y siete recobres. La misma cantidad de unidades obtuvo el base Jamal Murray, a lo que le agregó siete asistencias. Will Barton no se quedó fuera de la fiesta al marcar 16 puntos, 10 rebotes y cinco pases-gol.

Indiana hizo estragos con el aporte goleador de Jeremy Lamb, quien contó con una perfecta noche desde el triple (5-5) para un total de 30 puntos con seis rebotes. T.J. Warren (20 tantos) y Myles Turner (21 unidades) combinaron 41 puntos para tratar de dar vuelta la historia, pero no hubo caso. Cabe destacar que la escuadra dirigida por Nate McMillan cayó a la sexta plaza de la Conferencia Este.

Le ganó el partido y la posición

Miami Heat recuperó la tercera plaza del Este al imponerse en un atrapante juego a Toronto Raptors, último campeón de la NBA, por un escaso 84 a 76. En un juego donde ambos equipos marraron muchos tiros (Heat llegó al 40% y Toronto al 31%), los pequeños detalles definieron el encuentro.

Bam Adebayo completó su noche con un correcto 7-8 en tiros de campo para un total de 15 unidades y 14 rebotes. Tyler Herro y Goran Dragic llegaron a 13 tantos y tres triples convertidos cada uno para arribar al podio. También hubo un gran rol de Jimmy Butler con ocho puntos, 12 recobres, siete asistencias y dos recuperos.

Toronto tuvo un buen aporte del africano Pascal Siakam, quien llegó a 19 unidades y 10 rebotes para ser la mejor carta ofensiva del equipo. También hubo un doble-doble de OG Anunoby con una docena de puntos y recobres, mientras que Kyle Lowry firmó su planilla con 15 tantos y ocho asistencias.

Dallas en racha

Los Mavericks salieron victoriosos en su casa al imponerse 123 a 111 ante el siempre complicado Brooklyn Nets. De esta manera, recuperó la quinta plaza del Oeste, la cual iguala con Utah Jazz. En un partido con muchos obstáculos en el camino, los texanos lo dieron vuelta en la segunda parte.

Luka Doncic nuevamente le ahorró los problemas al equipo al cargarse el score: 31 tantos, 13 rebotes y siete asistencias en total. Seth Curry sigue brillando en sus últimas presentaciones: en su primer juego del 2020 registró 25 puntos con 5-5 desde larga distancia. Además, el alemán Maximilian Kleber fue determinante en la banca con 18 tantos, cuatro recobres y tres tapas.

Los Nets no tuvieron una gran noche en tiros de campo (46%) y se les complicó el panorama en el trayecto final. En el encuentro, Spencer Dinwiddie anotó 7 de sus 14 lanzamientos para culminar con 19 puntos y cinco asistencias. Dzanan Musa, jugador que cumple su segundo año en la liga, fue otro valor alto con 14 unidades.

Pasó el examen

Los Ángeles Clippers consiguieron un beneficioso triunfo en condición de local sobre Detroit Pistons por 126 a 112 que los mete de lleno en la conversación del Oeste. Quedaron terceros pero muy cerca de su vecino Lakers y de los Nuggets. El pleito lo definió en el transcurso del segundo y tercer chico.

La banca le solucionó los problemas que al quinteto titular le costó resolver. Montrezl Harrell dio la mano con 23 tantos, seguidos de 22 unidades, cinco asistencias y cinco rebotes de Louis Williams. Luego apareció Kawhi Leonard con 18 puntos, seis recobres y cinco pases gol. PG13, muy apagado, apenas sumó 12 tantos.

La visita tuvo un gran reparto de los puntos, donde nueve jugadores llegaron al doble dígito. Bruce Brown (15 unidades y seis pases gol), Derrick Rose (14 puntos y seis asistencias) y Christian Wood (14 tantos y seis rebotes) fueron sus mejores armas.