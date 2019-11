Argentino recibe a Ciclista Olímpico

Argentino vuelve a ser local por La Liga Nacional de Básquetbol.

Tras dos derrotas en la ruta, el Turco buscará rehabilitarse ante el complicado equipo de La Banda.

Ciclista Olímpico armó un plantel para pelear arriba y viene a Las Morochas en búsqueda de los dos puntos.

Argentino tampoco tiene extranjero esta noche y redoblará los esfuerzos para contener a los internos visitantes en la pintura y parar a los tiradores de la madia cancha adversaria.

Dirigen desde las 21 el cordobés Sergio Tarifeño, el capitalino Oscar Brítez y el mendocino Mario Aluz.

Anoche

Comunicaciones 87 vs. San Lorenzo de Almagro 99

Gimnasia 100 vs. Weber Bahía Básket 89

Hoy

20 Boca vs. Atenas de Córdoba

20 Obras Sanitarias vs. Libertad de Sunchales

21 Argentino de Junín vs Olímpico de la Banda

22 La Unión de Formosa vs Ferro Carril Oeste

Martes 26

21 Platense vs. Peñarol de Mar del Plata

Miércoles 27

21 Obras Sanitarias vs Olímpico de la Banda

21 Hispano vs. Libertad de Sunchales.

22 La Unión de Formosa vs Estudiantes (C)

Jueves 28

20 Boca Juniors vs. Peñarol de Mar del Plata

Viernes 29

21 Instituto vs. Argentino

21 Hispano Americano vs. Comunicaciones

21.30 Regatas Corrientes vs. Estudiantes (C).