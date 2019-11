Máscara para Anthony Kent

El basquetbolista estadounidense Anthony Kent tendrá una máscara para poder jugar hasta que se cure definitivamente de la lesión. Hoy se la confeccionarán en Buenos Aires (mismo proveedor de la que tuvo Juan Cangelosi) y probablemente tenga unos minutos este viernes en Córdoba ante Instituto.

Doble televisado

Argentino va televisado por DirecTv Sports este viernes desde Córdoba, a las 21, contra instituto.

Y el viernes 6 de diciembre, en Junín ante Quimsa, también será televisado por la misma empresa.

Perdió el 3 x 3

El básquet 3 x 3 perdió anoche ante Olímpico de La Banda por 20 a 16 y no levanta cabeza en el campeonato.

Anoche

Boca 94 vs. Atenas de Córdoba 67

Obras Sanitarias 90 vs. Libertad de Sunchales 60

La Unión de Formosa 61 vs Ferro Carril Oeste 71

Hoy

21 Platense vs. Peñarol de Mar del Plata



Miércoles 27

21 Obras Sanitarias vs Olímpico de la Banda

21 Hispano vs. Libertad de Sunchales.

22 La Unión de Formosa vs Estudiantes (C)

Jueves 28

20 Boca Juniors vs. Peñarol de Mar del Plata



Viernes 29

21 Instituto vs. Argentino de Junín

21 Hispano Americano vs. Comunicaciones

21.30 Regatas Corrientes vs. Estudiantes (C).