Ciclista prescindió de Imanol Asaravicius

El basquetbolista Imanol Asaravicius dejó de pertenecer al plantel profesional de Ciclista Juninense.

El bajo rendimiento del jugador uruguayo hizo que Ciclista Juninense prescindiera de sus servicios basquetbolísticos. El reeemplazo llegaría este lunes. Sería un jugador estadounidense.

Mañana domingo, a las 21.30, el Verdirrojo se presenta en la Ciudad de las Diagonales para enfrentar al club de Gimnasia y Esgrima La Plata. Dirigirán este partido el santafesino Juan José María Fernández, el mendocino Pablo Leyton y el capitalino David Sckair.

Hoy

21.30 Atenas vs Del Progreso

21.30 Ameghino vs Barrio Parque

Mañana

21 Villa Mitre vs Quilmes

21 San Isidro vs Rivadavia (Mza)

21 Independiente (Sde) vs Salta Basket

21 Echagüe vs Deportivo Norte

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Ciclista

Lunes 25

21.30 Centro Español vs Petrolero

21.30 Deportivo Viedma vs Del Progreso

21.30 Parque Sur vs Central Entrerriano

21.30 Ameghino vs Balsuar Tiro Federal

21.30 Central (Ceres) vs Sportivo América



Martes 26

21 Barrio Parque vs Rivadavia (Mza)

21 Unión (Sf) vs Villa San Martín

21.30 Atenas vs Quilmes

Miércoles 27

Atenas

21.30 Rocamora vs Estudiantes (Ola)

21.30 Salta Basket vs Independiente (Sde)