Gran tarea de Gabriel Deck y Facundo Campazzo en el Real Madrid

Real Madrid se impuso con autoridad ante el CSKA para quedar segundo en la Euroliga. Venció al elenco ruso 97 - 81 con actuaciones de calidad de los Argentinos. Deck firmó una impactante planilla de 17 pts, 11 reb y 6 asist. Campazzo sumó 18 pts, 4 reb y 6 asist. No jugó Laprovittola.

Real Madrid mostró su repertorio en el comienzo. El local tuvo sociedades de sobra donde Campazzo (2 asist) arrancó inspirado en juego sumado al goleo de Deck (4 pts, 2 reb) para un arranque de 9-0 en el partido. De a poco CSKA pudo soltarse en el partido, aparecieron los bombazos para igualar en 11 y tener un colectivo que dio problemas.

Real Madrid siguió con su juego de velocidad, respondió con diferentes variantes, Campazzo y Deck continuaron como focos de gol para volver a escaparse (18 - 13). El local con regularidad ofensiva, Llull ingresó correctamente y Carroll (4) aportó en conexión con el base español. Real Madrid no tuvo cierre, se apuró en ciertos ataques y lo pagó caro atrás para quedar apenas 23 - 19 arriba.

Las cosas se emparejaron por completo. Si bien Real Madrid aceleró, tuvo a Mickey como figura (4 pts, 2 reb), el equipo se desinfló por momentos. CSKA mejoró en variantes, y contó con Voigtmann (7) como gran aparición para un parcial de 10-0 y pasar al frente del marcador. Real Madrid mejor contenido, no tuvo espacios y solo tomó lanzamientos lejanos. El local necesitó de los triples de Fernandez (2-2) sumado a una racha de Llull (5) y la doble base junto a Campazzo para nuevamente tener las riendas.

El juego fue palo a palo de mucho vértigo y buenas ejecuciones. CSKA pareció controlarlo tras otro triple de Voigtmann (15 pts en el 2C) pero el poder ofensivo del Madrid fue impactante. Aprovechó lo bien que generó espacios para anotar con continuidad. Deck volvió mejor imposible (3-3t2) sumado a otra ráfaga de Fernandez (5) con Campazzo como director de escena. CSKA perdió las riendas atrás y Randolph cerró la faena con otro bombazo para el 52 - 48 final.

Real Madrid encarriló en el tercer cuarto. No solo tuvo puntos y facilidades para anotar sino que su defensa emergió como puntal en el periodo. Causeur (4) fue ladero de Campazzo, Deck siguió reboteando y Randolph fue una pesadilla para un inicio de 9-0 y tomar renta de +13. CSKA con muchos problemas atrás, no supo sostener la versatilidad de su rival y prácticamente no pudo descontar.

Real Madrid con muchas fortalezas en su juego, se movió sin balón y generó juego de adentro hacia fuera. Tavares letal con un par de tapas, Deck imparable (4 pts, 5 reb) y ventaja de 68 - 54 y 71 - 57 respectivamente. Hillard y Hackett apenas pudieron anotar y se vieron bien defendidos sin buenos porcentajes de campo. Real Madrid sostuvo el resultado en defensa y cerró arriba 75 - 64.

Poco cambió en el final del partido. Por momentos Real Madrid se desenfocó adelante pero dominó en los tableros. Strelnieks y Voigtmann descontaron y achicaron apenas a ocho puntos con un 4-0 inicial. Real Madrid recuperó la consistencia en ofensiva y siempre tuvo focos para poder apoyarse. Llull y Fernandez mostraron su experiencia en momentos claves (81 - 70) dejando de lado intentos de remontada total del equipo ruso.

CSKA siempre en juego, James sorprendió con un triple y falta aunque no pasó de ahí. Real Madrid supo manejar la diferencia y en cada mal momento tuvo su bombero. Campazzo primero, luego libres de Fernandez y mas tarde Thompkins tras asistencia de Deck para empezar a inclinar la balanza. Hillard y James fueron a la carga pero sin efectividad y apurando sus ataques. Real Madrid fue práctico, Llull y Campazzo juntos lo sentenciaron con libres del español y un bombazo del cordobés.