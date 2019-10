Argentino perdió anoche en Río Gallegos

Argentino fue derrotado anoche en Río Gallegos por Hispano Americano 81-62 y de esta manera terminó su participación en el Torneo Súper 20.

Fue un partido solamente para cumplir con el calendario deportivo, dado que ninguno de los dos equipos tenía chances de clasificar a la siguiente instancia.

El juego lo dominó Hispano Americano, de punta a punta, ante un disminuido equipo de Argentino que hizo lo correcto: jugar para cumplir sin sufrir bajas en la formación.



Anoche

Obras 67 vs Ferro 82

Hispano 81 vs Argentino 62

Atenas (Cba) 84 vs Olímpico 86

Regatas 88 vs San Martín 71

Libertad 64 vs Instituto 81

Fixture LNB

(noviembre-diciembre)

12-11 (L) vs Regatas Corrientes

14-11 (L) vs Hispano Americano

19-11 (V) vs Bahía Basket

21-11 (V) vs Peñarol MdP

25-11 (L) vs Olímpico La Banda

29-11 (V) vs Instituto Central Córdoba

01-12 (V) vs Atenas de Córoba

06-12 (L) vs Quimsa Santiago del Estero

10-12 (V) vs Ferro Carril Oeste

12-12 (V) vs Obras Sanitarias de la Nación

14-12 (V) vs San Lorenzo de Almagro

19-12 (L) vs Atenas de Córdoba