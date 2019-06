Cavul es el primer finalista del Apertura

Cavul se convirtió anoche en el primer finalista del campeonato Apertura de la Asociación Juninense de Básquetbol. En Lincoln eliminó a 9 de Julio, tras superarlo por 66 a 57.

Club Junín impuso su localía en el Hugo Ramírez y le ganó ajustadamente a Ciclista por 64 a 62. Hay desempate este lunes a las 21 en el Coliseo del Boulevard. Detalle:

Anoche

Club Junín

Mayores Junín 64 vs Ciclista 62

Mayores Cavul 66 vs 9 de Julio 57

U15 El Linqueño 51 vs Argentino 54

Hoy

Club Cavul

17 U17 Cavul vs Ciclista

Club San Martín

17 U15 San Martín vs 9 de Julio

Club 9 de Julio

19.30 U19 9 de Julio vs Argentino

Domingo30

Club Argentino

19 U17 Argentino vs 9 de Julio

Play off

Octavos, mayores

1) Los Indios (0) vs Junín (2)

2) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (0)

3) Cavul (2) vs Argentino (0)

4) Ciclista (2) vs San Martín (0)

Semis

Ciclista (1) vs Junín (0)

9 de Julio (0) vs Cavul (2)

Final

Cavul vs Ciclista/Junín

Octavos, U19

1) Ciclista(2) vs San Martín (0)

2) Argentino (2) vs Sarmiento (0)

3) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (1)

4) Junín (0) vs Los Indios (2)

Semis

Ciclista (2) vs Los Indios 0

Argentino (1) vs 9 de Julio

Final

Ciclista vs ganador Argentino/9 de Julio

Octavos, U17

1) Ciclista (2) vs Porteño (0)

2) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (0)

3) Argentino (2) vs Los Indios (0)

4) Cav ul (2) vs San Martín (1)

Semis

Ciclista (1) vs Cavul (0)

9 de Julio (0) vs Argentino (1)

Octavos, U15

1) 9 de Julio (2) vs Ciclista (0)

2) Argentino (2) vs Sarmiento (0)

3) Cavul (0) vs El Linqueño (2)

4) San Martín (2) vs Los Indios (0)

Semis

9 de Julio (1) vs San Martín (0)

Argentino (2) vs El Linqueño (0)

Final

9 de Julio/San Martín vs Argentino