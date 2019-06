Se juegan las revanchas de primera división

Esta noche se juegan los desquites de las semifinales del campeonato apertura de la Asociación Juninense de Básquetbol.

En nuestra ciudad, Club Junín recibe a Ciclista con la necesidad de levantar el match point para forzar un desempate.

En Lincoln, el firme candidato al título, Cavul, es local ante 9 de Julio. La serie la ganan los Vagos Unidos 1 a 0, tras un resonante triunfo el miércoles pasado en el “Obelisco”. Detalle:

Anoche

U19 Los Indios 57 vs Ciclista 66

U19 Argentino 79 vs 9 de Julio 67

Hoy

Club Junín

20.30 Mayores Junín vs Ciclista

Club Cavul

20.30 Mayores Cavul vs 9 de Julio

Club El Linqueño

20 U15 El Linqueño vs Argentino

Sábado 29

Club Cavul

17 U17 Cavul vs Ciclista

Club San Martín

17 U15 San Martín vs 9 de Julio

Club 9 de Julio

19.30 U19 9 de Julio vs Argentino



Domingo 30

Club Argentino

19 U17 Argentino vs 9 de Julio

Play off

Octavos, mayores

1) Los Indios (0) vs Junín (2)

2) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (0)

3) Cavul (2) vs Argentino (0)

4) Ciclista (2) vs San Martín (0)

Semis

Ciclista (1) vs Junín (0)

9 de Julio (0) vs Cavul (1)

Octavos, U19

1) Ciclista(2) vs San Martín (0)

2) Argentino (2) vs Sarmiento (0)

3) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (1)

4) Junín (0) vs Los Indios (2)

Semis

Ciclista 1 vs Los Indios 0

Argentino vs 9 de Julio

Octavos, U17

1) Ciclista (2) vs Porteño (0)

2) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (0)

3) Argentino (2) vs Los Indios (0)

4) Cavul (2) vs San Martín (1)

Semis

Ciclista (1) vs Cavul (0)

9 de Julio (0) vs Argentino (1)

Octavos, U15

1) 9 de Julio (2) vs Ciclista (0)

2) Argentino (2) vs Sarmiento (0)

3) Cavul (0) vs El Linqueño (2)

4) San Martín (2) vs Los Indios (0)

Semis

9 de Julio (1) vs San Martín (0)

Argentino (1) vs El Linqueño (0)