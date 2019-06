Ciclista eliminó a San Martín y está en semis

Ciclista Juninense eliminó anoche a San Martín, tras imponerse por 66-59. De esta manera clasificó a semifinales del campeonato apertura, donde chocará contra Club Junín en una de las llaves (la otra la juegan 9 de Julio y Cavul). Es esta instancia el Verdirrojo tiene localía por haberse clasificado mejor en la fase regular del campeonato. El partido debió trasladarse al club Argentino, tras la rotura de la chicharra de la mesa de control en el Bastión de Belgrano. Detalle:



Resultados

U15 El Linqueño 58 vs Cavul 56

U15 Los Indios 40 vs San Martín 66

U19 Ciclista 89 vs San Martín 48

U19 El Linqueño 62 vs 9 de Julio 67

U17 San Martín 93 vs Cavul 97

Mayores San Martín 59 vs Ciclista 66

U19 Los Indios 54 vs Junín 52





Hoy

Club San Martín

19 U19 San Martín vs Ciclista

Club Ciclista

19 U15 Ciclista vs 9 de Julio

Club Cavul

19 U15 Cavul vs El Linqueño



Domingo 23

Club 9 de Julio

20 U19 9 de Julio vs El Linqueño





Play off

Octavos, mayores

1) Los Indios (0) vs Junín (2)

2) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (0)

3) Cavul (2) vs Argentino (0)

4) Ciclista (2) vs San Martín (0)

Semis

Ciclista vs Junín

9 de Julio vs Cavul



Octavos, U19

1) Ciclista (1) vs San Martín (0)

2) Argentino (2) vs Sarmiento (0)

3) 9 de Julio (1) vs El Linqueño (1)

4) Junín (0) vs Los Indios (2)

Semis

Ganador 1 vs Los Indios

Argentino vs ganador 3



Octavos, U17

1) Ciclista (2) vs Porteño (0)

2) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (0)

3) Argentino (2) vs Los Indios (0)

4) Cavul (1) vs San Martín (1)



Semis

Ciclista vs ganador 4

9 de Julio vs Argentino



Octavos, U15

1) 9 de Julio (1) vs Ciclista (0)

2) Argentino (2) vs Sarmiento (0)

3) Cavul (0) vs El Linqueño (1)

4) San Martín (2) vs Los Indios (0)

Semis

Ganador 1 vs San Martin

Argentino vs ganador 3