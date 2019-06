Ciclista debuta en el Provincial de Clubes

El verdirrojo debuta en el Provincial de Clubes de Básquet Femenino, esta tarde desde las 19.30 cuando enfrente a Circulo Penitenciario de La Plata.

Las dirigidas por Sandra Ibarra se encuentran invictas en el Torneo AJB y buscarán competir de la mejor forma en este nuevo evento.

Para Ciclista constituye un hecho histórico dado que nunca participaron de un evento de este tipo.

Sin Refuerzos

Quizás el contratiempo que sufra este equipo es la falta de refuerzos ya que se trata de un torneo de muy buen nivel. Pero, así y todo, Ciclista buscará suplir la falta de presupuesto con el amor propio que caracteriza a las jugadoras de este plantel.

El equipo

Integran el equipo las siguientes jugadoras: Melina Eizaguirre, Florencia Scandolera, Sasha Herrera, Micaela Had, Camila Videla, Mailen Witting, Josefina González, Daiana Neila, Rocío Peralta, Lorena Basso, Florencia Alderisi, Romina Fulcheri, Constanza Pérez.

D.T.: Sandra Ibarra. Asistente: Maximiliano Tamburini.

Dos Zonas

Zona “A”: Rivadavia de Necochea, Quilmes y Peñarol de la ciudad de Mar del Plata.

Zona “B”: Ciclista Juninense, Ferro Carril Sud de Olavarría y Círculo Penitenciario de la ciudad de La Plata.

Programa

Hoy

Quilmes MdP vs. Rivadavia de Necochea

Libre Peñarol

Ciclista vs. Circulo Penitenciario

Libre Ferro Carril Sud

Próxima fecha (15/06)

Rivadavia de Necochea vs. Peñarol MdP

Libre: Quilmes

Ferro (O) vs. Ciclista Juninense

Libre: Círculo Penitenciario