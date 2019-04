Slider: “Contra Ferro dejamos escapar dos puntos de oro por empezar a defender tarde”

Jonatan Slider tomó la palabra luego de la dura derrota del Turco ante Ferro como local. Uno de los máximos referentes del plantel se hizo cargo de la situación y dejó varios conceptos en una entrevista brindada al sitio web Pick and roll.

“Teníamos la posibilidad de sumar dos puntos en casa después del triunfo en Corrientes, pero lo dejamos escapar. Dejamos jugar a Ferro todo el partido y tienen buen equipo. Luego se hace todo cuesta arriba”, comenzó diciendo.

Además, el ex Libertad de Sunchales comentó: “El análisis es negativo. Cuando nos dimos cuenta de que había que jugar mas duro estabámos 10 puntos abajo y no lo pudimos dar vuelta”

El pergaminense subrayó que “El esfuerzo es positivo, pero a veces no alcanza. Entramos mal al partido y ahí fue la diferencia del juego. Desde que empezó esta nueva etapa, hay una mejora importante igualmente”.

Y por último, el alero fue tajante con el nivel del equipo en el último encuentro: “Con Ferro fue el peor partido desde que asumió el nuevo cuerpo técnico. Ahora tenemos la gira más importante de la temporada, contra rivales directos. Tenemos que ir a buscar los partidos. Estando bien podemos sacar los juegos adelante”

Hoy

21 Quilmes vs Comunicaciones

22 Quimsa vs Hispano

Miércoles 3

19 San Lorenzo vs Atenas (Cba)

20.30 Weber Bahía vs San Martín

21 Boca vs Instituto

21.30 Gimnasia (Cr) vs Obras

22 La Unión Fsa vs Estudiantes



Jueves 4

21 Peñarol vs Comunicaciones

22 Olímpico vs Hispano



Viernes 5

20 Weber Bahía vs Argentino (TV)

21.30 Regatas vs Estudiantes (C)

22 San Lorenzo vs Instituto

22 Quimsa vs Libertad



Sábado 6

20 Atenas (Cba) vs Gimnasia (Cr)

Domingo 7

20 Ferro vs San Lorenzo

21 Quilmes vs Argentino

21 San Martín vs Estudiantes (C)

22 Olímpico vs Libertad



Lunes 8

20 Obras vs Quimsa

21 Instituto vs Gimnasia (Cr)

Martes 9

21 Peñarol vs Argentino

21.30 Comunicaciones vs Atenas (Cba)

Argentino en abril

05/4 (V) Weber Bahía (TV)

07/4 (V) Quilmes MdP

09/4 (V) Peñarol MdP

15/4 (L) Obras Sanitarias

22/4 (L) Atenas

27/4 (V) Hispano Americano

29/4 (V) Ferro Carril Oeste

30/04 (L) San Lorenzo

03/5 (L) Estudiantes Concordia

05/5 (L) Quimsa SdE

12/5 (L) Weber Bahía