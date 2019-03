Ciclista quiere confirmar su buen momento ante Viedma

El gran objetivo que tiene Ciclista Juninense es clasificar a playoff. Debido a que el presidente Miguel Had armó un equipo joven y con poco presupuesto, la campaña que está logrando el Verdirrojo parece más que correcta, pero aún falta mucho. Además, hay que recordar que los dirigidos por Manuel Japez tienen una ficha extranjera menos y eso en el TNA es mucho.

Hoy tiene la oportunidad de bajar a uno de los mejores equipos del campeonato, Deportivo Viedma, en el Coliseo del Boulevard desde las 21.30. Dirigen el cordobés Sergio Tarifeño, y los platenses Maximiliano Cáceres y Franco Ronconi.

El duro equipo de Pisani

El elenco de José Pisani fue armado con jugadores de muchísimo nivel y está peleando por el ascenso. Tiene una pareja de extranjeros espectacular: Kenett Jones y Keyron Sheard, además la dupla de bases es un lujo: Pedro Franco y el ex Argentino Lucas Pérez. Bien rodeados, es un equipo con mucha variantes.

Parte médico

Ciclista finalmente pudo contar con Federico Giarrafa el último partido a pesar de las dolencias musculares y Maximiliano Tamburini volvió a entrenar con normalidad y hoy podría volver a ver acción aunque sea unos minutos.

Hoy

21 Barrio Parque vs. Ameghino

21 Echague vs. Sportivo América.

21.30 San Isidro vs. Villa San Martín

21.30 Ciclista Juninense vs. Deportivo Viedma

21.30 Del Progreso vs. Gimnasia y Esgrima La Plata

21.30 Estudiantes de Olavarría vs. Platense

Mañana

21 Centro Español vs. Gimnasia (La Plata)

21.30 Parque Sur vs. Atenas.

Viernes 29

21 Unión de Santa Fe vs. Central de Ceres

21.30 Echagüe vs. Independiente de Santa Fe.

21.30 Lactear Tf vs. Villa San Martín

21.30 San Isidro vs. Deportivo Norte

21.30 Racing de Chivilcoy vs. Deportivo Viedma.

Sábado 30

21.30 Rivadavia de Mendoza vs. Ciclista Juninense

21.30 Petrolero vs. Gimnasia y Esgrima La Plata

21.30 Rocamora vs. Atenas.

Domingo 31

20 Oberá Tc vs Salta Basket

20 Unión (Sf) vs Independiente (Sde)

20.30 Estudiantes (Ola) vs Parque Sur

Lunes 1

21.30 Villa San Martín vs Barrio Parque

21.30 La Unión vs Atenas

Martes 2

21 Sp América vs San Isidro

21.30 Central (Ceres) vs Salta Basket

21.30 Ciclista vs Platense

22 Hindú Club vs Barrio Parque