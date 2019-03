Argentino perdió ante Gimnasia de Comodoro

Un error arbitral en la última bola de la fase regular privó a Argentino de lo que hubiese sido una legítima victoria. Gastón García detiene con una falta a Jonatan Treise, no la cobraron y tras cartón el base visitante mandó el juego a tiempo suplementario concretando un triple desde las mitad de la cancha.

En el alargue Gimnasia fue mucho más que Argentino. El Turco, con Juan Cangelosi en el banco, no tuvo quien pueda defender a Emilio Camacho Vargas que se hizo un pic nic debajo de la canasta adversaria.

De movida Gimnasia impuso su juego apostando todo al juego interno con Vargas (4 dobles, 1 simple). Después tuvo a un incontrolable Lewis (1 triple, 3 dobles) y la mano caliente de Giorgetti para un cómodo parcial de 23-17.



/LEÉ MÁS Victoria de San Martín frente a Club Junin



Argentino ajustó las marcas y también se vio favorecido por algunos cambios posicionales de Gimnasia en el segundo cuarto. Por eso lo ganó 17-14 y la sacó barata en el primer tiempo. Leron Black, Jonatan Slider y Guido Mariani le dieron gol al Turco que se mantuvo en partido, al cierre de la primera mitad.

Lo mejor de Argentino vino en el segundo tiempo. Muy buena defensa en el tercer cuarto para dejar en 15 a Gimnasia y meterle 21. Los cinco iniciales del Azul convirtieron de todos lados y fueron edificando la victoria parcial en un repunte memorable.

Y lo fue ganando Argentino durante todo el último cuarto, con los triples de Juan Cangelosi, los arrestos de Leron Black y el oportunismo de Guido Mariani. Y no fue victoria por lo señalado más arriba.

Anoche

Quimsa 75 vs La Unión Fsa 84



Mañana 14

21 Boca vs Olímpico

21 Ferro vs Regatas

21 Hispano vs Atenas (Cba)

21 Peñarol vs Estudiantes (C)

Viernes 15

21 Weber Bahía vs Quilmes

Sábado 16

21 Hispano vs Olímpico

21.30 Comunicaciones vs Libertad

21.30 Gimnasia (Cr) vs Regatas

22 Obras vs Atenas (Cba)

Domingo 17

20 Argentino vs Quilmes

21 Instituto vs Ferro

Argentino en marzo

13/03 Argentino vs Gimnasia

17/03 Argentino vs Quilmes

21/03 La Unión vs Argentino

23/03 Regatas vs Argentino

28/03 Argentino vs Ferro

30/03 Argentino vs San Lorenzo