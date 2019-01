Piedrabuena, Sánchez y Ronconi dirigen mañana el partido entre Ciclista Juninense y Racing en Chivilcoy

Ciclista Juninense continúa jugando como visitante en La Liga Argentina de Básquetbol.

Mañana martes se presentará en Chivilcoy para confrontar con Racing Club y el domingo irá a Concepción del Uruguay para chocar contra Tomás de Rocamora.

Mañana dirigirán el santafesino Maximiliano Piedrabuena, el bahiense Emanuel Sánchez y el platense Franco Ronconi.

Hoy

21 Platense vs Atenas

21.30 Lactear Tf vs Ameghino

21.30 Oberá Tc vs Independiente (Sde)

21.30 Rivadavia (Mza) vs Parque Sur

Mañana

21 Unión (Sf) vs Echagüe

21.30 Racing (Ch) vs Ciclista

21.30 Rocamora vs Deportivo Viedma

Miércoles 23

21.30 San Isidro vs Ameghino

21.30 Villa San Martín vs Independiente (SdE)

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Atenas

21.30 Petrolero vs La Unión

Jueves 24

21.30 Parque Sur vs Deportivo Viedma

22 Hindú Club vs Independiente (SdE)

Viernes 25

21 Platense vs Rocamora

21.30 Barrio Parque vs Deportivo Norte

22 Centro Español vs La Unión

Sábado 26

20 Sp América vs Echagüe

21 Oberá Tc vs Villa San Martín

21.30 Del Progreso vs La Unión

Domingo 27

20 Ameghino vs Deportivo Norte

20 Unión (Sf) vs Lactear Tf

21 Gimnasia (La Plata) vs Racing (Ch)

21 Rocamora vs Ciclista

22 Salta Basket vs Central (Ceres).