Argentino comienza a preparar el partido ante Atenas

Argentino comienza hoy a preparar el partido contra Atenas que se disputará el próximo jueves.

El Turco emprenderá una gira difícil por la capital cordobesa donde además le devolverá la visita a Instituto Atlético Central Córdoba.

Argentino se encuentra en un punto de inflexión en el campeonato, pero enfrentado desde una incómoda posición como lo es el fondo de la tabla posicional.

Se vislumbran tres tipos de campeonato, dentro de uno mismo. Los de arriba, los del medio y los de abajo de todos. Hoy por hoy, Argentino está abajo y buscará afanosamente en esta gira salir de ese lugar.

Hoy

21 Peñarol vs Gimnasia (Cr)

21 Weber Bahía vs Instituto

22 Olímpico vs Estudiantes (C)

Mañana

21 Hispano vs Libertad

22 Regatas vs Obras

Miércoles 23

21 Quilmes vs Gimnasia (Cr)

21.30 San Martín vs Boca

22 Quimsa vs Estudiantes (C)

Jueves 24

21 Ferro vs Libertad

21 Peñarol vs San Lorenzo

21.30 Atenas (Cba) vs Argentino

22 La Unión Fsa vs Olímpico

Viernes 25

20 Obras vs Hispano

21 Regatas vs Boca

Sábado 26

20 San Martín vs Olímpico

21 Instituto vs Argentino

21 Quilmes vs San Lorenzo

21.30 Comunicaciones vs Weber Bahía

Domingo 27

20 Peñarol vs Hispano

Lunes 28

21 Boca vs Ferro

21.30 Estudiantes (C) vs Weber Bahía

21.30 Regatas vs Olímpico

21.30 San Martín vs La Unión Fsa

Martes 29

21 San Lorenzo vs Obras

21 Quilmes vs Hispano

22 Quimsa vs Atenas (Cba)

Miércoles 30

21.30 Libertad vs Weber Bahía

21.30 Regatas vs La Unión Fsa

Jueves 31

21 Argentino vs Peñarol

21.30 Comunicaciones vs Boca

21.30 Gimnasia (Cr) vs Ferro

22 Olímpico vs Atenas (Cba)

Le resta en enero

24/01 Atenas vs Argentino

26/01 Instituto vs Argentino

31/01 Argentino vs Peñarol.