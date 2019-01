Los Indios reinicia el viernes 25

Los Indios se encuentra realizando una especie de pretemporada para planificar lo que resta del campeonato provincial de clubes de básquetbol de la mejor manera posible.

El reinicio oficial de actividades es para el viernes 25 del corriente, donde recibirá la visita de Platense de la ciudad de La Plata en un juego sumamente importante para el futuro desenlace de la segunda fase de este torneo.

Últimos resultados

Los Indios (Junín) vs Independiente (Zárate).

Platense (La Plata) 64 vs Independiente (Tandil) 73.



3º Fecha 25-01-19

Independiente (Zárate) vs Independiente (Tandil).

Los Indios (Junin) vs Platense (La Plata).



4º Fecha 1° Rev. 01-02-19

Platense (La Plata) vs Independiente (Zárate).

Los Indios (Junin) vs Independiente (Tandil).



5º Fecha 2° Rev. 08-02-19

Independiente (Zarate) vs Los Indios (Junín).

Independiente (Tandil) vs Platense (La Plata).



6º Fecha 3° Rev. 15-02-19

Independiente (Tandil) vs Independiente (Zárate).

Platense (La Plata) vs Los Indios (Junín).