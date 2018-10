El seleccionado juninense debuta mañana frente a Zárate-Campana

Mañana jueves arranca el 21er Torneo Provincial de Selecciones de Básquet-Categoría U 13-Bahía Blanca 2018.

El seleccionado juninense enfrentará a Zárate-Campana en su debut, desde las 17, en el estadio del club Napostyá.

Los equipos están divididos en zona 1: Bahía Blanca, La Plata y Zárate-Campana. Zona 2: Junín, Mar del Plata y Punta Alta.

Fixture

Jueves 4/10

17 Zárate-Campana vs Junín (Naposta)(INTERZONAL A-B).

17 Mar del Plata vs Punta Alta (Olimpo)(Zona B).

19 ACTO INAUGURAL (Olimpo).

21 Bahía Blanca vs La Plata (Olimpo)(Zona A).

Viernes 5/10

10:30 Punta Alta vs Junín (Naposta)(Zona B).

10:30 Bahía Blanca vs Mar del Plata (Bahiense del Norte)(INTERZONAL A-B).

10:30 La Plata vs Zárate-Campana (Olimpo)(Zona A).

Viernes 5/10

19 La Plata vs Punta Alta (Naposta)(INTERZONAL A-B).

19 Mar del Plata vs Junín (Bahiense del Norte)(Zona B).

21 Bahía Blanca vs Zárate-Campana (Bahiense del Norte)(Zona A).

Sábado 6/10

5to Puesto

11 3ro Zona A vs 3ro Zona B (Naposta).

Semifinales.

18 Partido 1 (Bahiense del Norte).

20 Partido 2 (Bahiense del Norte).

Domingo 7/10

3er Puesto

10 Perdedor 1 vs Perdedor 2 (Naposta).

Final.

11 Ganador 1 vs Ganador 2 (Bahiense del Norte).

13 CEREMONIA DE CIERRE (Bahiense del Norte).