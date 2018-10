Ciclista juega con Porteño en Chacabuco

El equipo de Leonardo Costa tendrá su primera prueba de cara a una nueva temporada de Liga Argentina. Ciclista se va a presentar esta noche desde las 20.30 en el "Gigante del Centro" para enfrentar a Porteño de Chacabuco, el muy buen elenco dirigido por el juninense Juan Pablo Chami.

Se espera un gran marco de público, porque se trata de un partido de alto vuelo para los seguidores del básquetbol de la vecina localidad.

¿Cómo llega Ciclista?

El Verdirrojo jugará con todos los nacionales, que estarán a disposición del entrenador. Además se presentará en sociedad el pivot estadounidense Corbin Jackson.

Solo falta la llegada del ala pivot Josiah Whitehead. Por lo tanto el plantel que jugará esta noche será: Enzo Amado, Maxi Tamburini, Maxi Ríos, Tobías Franchela ,Bruno Conti, Federico Giarrafa, Franco Lombardi, Corbin Jackson, Leandro Cerminatto y Nahuel Amichetti.



"Agradecemos la oportunidad"

La comisión directiva de Porteño de Chacabuco se mostró muy agradecida con jugar este partido, que será histórico para la ciudad. Ya lanzó las ventas de entradas en las redes sociales. Recordemos que el estadio "Gigante del Centro" fue escenario de dos partidos amistosos a nivel nacional: en el año 2013 lanzó la apertura del nuevo estadio con Ciclista vs. Deportivo Viedma, que fue victoria verdirroja. Y la pretemporada pasada se enfrentaron Argentino vs. Boca Juniors. Será la primera vez que el club Porteño enfrente a un equipo de la segunda categoría nacional.

Sorpresiva derrota de Rocamora

El equipo de Varas, que se prepara para jugar Liga Argentina, cayó ante Central Entrerriano que disputará el próximo torneo Federal. Fue una victoria sólida 75-63 y la figura fue el ex Parque Sur, Sebastián Bernasconi con 15. El mejor de Rocamora fue Agustín Paparini con 18.

El encuentro fue favorable en su desarrollo siempre para el elenco Rojinegro aunque el Rojo mostró algunos chispazos de lo que pretende el entrenador Juan Manuel Varas. Mañana jugará ante BH de Gualeguay en el primer turno de este Cuadrangular organizado por el Club Parque Sur.

Agustín Paparini fue el goleador del juego con 18 puntos, seguido en el Rojo por Mauro Araujo con 9 y Manuel Olocco con 8. En Central hubo tres jugadores en doble dígito, Sebastián Bernasconi con 15, Adrián Forastieri con 12 y Matías Caire con 10.

Rocamora corrió siempre desde atrás en el marcador porque de entrada Central se mostró más preciso en ataque y más sólido en defensa. La conducción de Forastieri y Nacho Fernández fue la vía por la que el tablero empezó a moverse y llegó a 15-27 al cierre de los primeros 10 minutos. En el segundo cuarto un triple de Araujo y más tarde otro de Catalín dejaron el marcador un poco más parejo, y en la pintura el más efectivo fue Agustín Paparini con 10 puntos al cierre del primer tiempo (30-45).

El tercer cuarto arrancó impreciso hasta que Central volvió a tomar las riendas del juego (34-50), el poco juego hilvanado que Rocamora pudo mostrar encontró después siempre alguna respuesta del rival para que no se pudiera acortar la brecha. En lo que quedó del tercer cuarto (45-58) el Rojo fue a la carga con Paparini imponiendo fuerza, con el aporte de Olocco y arrestos individuales que de todas formas no le alcanzaron. Las salidas de Paparini por 5 faltas y de Forastieri por una dolencia terminaron más tarde por bajarle la cortina al juego.

Central fue un justo ganador y Rocamora también tendrá para rescatar sus conclusiones de lo que fue este primer partido, con muy poca rotación porque recién la semana próxima llegarán los dos extranjeros y porque Galo Impini está lesionado. Tras el partido frente a BH, Rocamora tendrá dos más ante Atlético Rosario del Tala; el sábado 6 como local y lunes 8 de visitante. Y después participará de otro Cuadrangular que se disputará en el CEF N° 3 el 11 y 12 de octubre donde también estarán Parque Sur, Regatas Uruguay y Zaninetti.