Ciclista contrató a Goi para vestirlo

Ciclista Juninense será vestido por la marca Goi en esta nueva Liga Argentina. La flamante comisión directiva, presidida por Miguel Had, está muy contenta de comunicar esta decisión, ya que es un paso importante para el crecimiento de la institución. La nueva vestimenta será presentada en una conferencia de prensa, con fecha a definir, en la que también se presentará la comisión directiva completa, el cuerpo técnico y los jugadores. El lunes, el plantel entero contará con las nuevas remeras de entrenamiento Goi.

Tobías Franchela, otro confirmado

Tobias Franchela, pese al ofrecimiento de Bahía Basket, se quedará un año más en Ciclista Juninense. Se suma a Bruno Conti, Alejo Crotti y Maximiliano Tamburini. Por ahora, estos 4 jugadores están confirmados oficialmente. Existen tratativas con Nahuel Amichetti y Federico Giarrafa, pero están esperando el OK de los agentes, para que no surjan diferencias económicas.

Quejas por doquier

El presidente de Barrio Parque, Mario García, salió a hablar en Uno contra Uno y manifestó su descontento con la invitación a Sarmiento por Liga Argentina: "Con todo el respeto a la institución de Junín, me parece un despropósito invitarlo luego de que haya descendido del Torneo Federal al Provincial. Tengo la sensación de que se nos está usando, porque ya no sirve competir".