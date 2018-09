El Linqueño derrotó a un juvenil Los Indios

El Linqueño debutó anoche con una victoria sobre un juvenil equipo de Los Indios por 79-66, en primera división. El torneo se reanuda este lunes con el partido entre el Canario y Sarmiento de Junín. Detalles:

Anoche

U15 Sarmiento 18 Vs Argentino 71

U17 El Linqueño 67 Vs Los Indios 51

Mayores El Linqueño 79 Vs Los Indios 66

Mayores Cavul vs Junin (postergado)

Lunes 3/9

Club Los Indios

19.30 U17 Los Indios Vs Sarmiento

21.30 Mayores Los Indios Vs Sarmiento

Club Cavul

19.30 U15 Cavul Vs Porteño

Martes 4

Club El Linqueño

19.30 U15 El Linqueño Vs Junín

21.30 U19 El Linqueño Vs Junín

Club Los Indios

19.30 U15 Los Indios Vs Sarmiento

21.30 U19 Los Indios Vs Sarmiento

Miércoles 5

Club Junin

21 Mayores Junín Vs El Linqueño

Club Argentino

21 Mayores Argentino Vs Deportivo

Club San Martín

19.30 U15 San Martín Vs 9 de Julio

21.30 U19 San Martin Vs 9 de Julio



Jueves 6

Club San Martín

19.30 U17 San Martín Vs 9 de Julio

21.30 Mayores San Martín Vs 9 de Julio

Viernes 7

Club Porteño

19.30 U17 Porteño Vs Cavul

21.30 Mayores Porteño Vs Cavul

Club Sarmiento

21.30 U19 Sarmiento Vs Argentino.