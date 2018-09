Batacazo de 9 de Julio

Nueve de Julio logró una valiosísima victoria en el inicio del pentagonal final de la Liga Provincial U15 de clubes.

A la vera del río Paraná de las Palmas, en el estadio del club de Regatas San Nicolás, se impuso en el debut nada menos que a Quilmes de Mar del Plata por 69 a 68.

Ganaba 67 a 65 y Manuel Echagüe metió tres libres consecutivos a falta de 12 segundos (68-67 abajo). Atacó el “9”, erró y el Gigante Nicolás Burgos tomó el rebote faltando cinco segundos, giró y la metió con tablero a falta de 1 segundo y 5 décimas. Caja de empleados.

Hoy a las 10 enfrenta a Unión Vecinal de La Plata. Clasifican tres equipos para la etapa nacional.

Hoy

En Regatas

10 Unión Vecinal vs 9 de Julio de Junin

En Belgrano

10 Quilmes vs 9 de Julio de Bahia Blanca

Libre: Regatas

En regatas

18 Quilmes vs Unión Vecinal

20 Regatas vs 9 de Julio de Bahia Blanca

Libre: 9 de Julio de Junín

Mañana

En Regatas

10 Regatas vs Quilmes Mar del Plata

En Belgrano

10 9 de Julio de Bahía Blanca vs 9 de Julio de Junín

Libre: Unión vecinal

En Regatas

17 9 de Julio de Bahia Blanca vs Unión Vecinal

19 Regatas vs 9 de Julio de Junín

Libre: Quiilmes de Mar del Plata.