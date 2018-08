Argentino debutará el domingo 23 de septiembre

Se acerca el comienzo de la temporada 2018-2019 de la Liga Nacional de Básquetbol y como antesala, se desarrollará el Súper 20 con su tradicional formato en Zonas, y encuentros eliminatorios hasta conocer el nuevo campeón, destacándose que en la anterior edición, fue San Martín quien se coronó luego de vencer a Instituto de Córdoba en la final del torneo.

La Liga, empezará oficialmente el sábado 22 de septiembre. En esa fecha, habrá solo un cotejo que llevará a cabo el vigente campeón, San Lorenzo de Almagro, frente a Boca Juniors.

Luego comenzarán las jornadas con diferentes encuentros, hasta llegar a finales de octubre. Allí se disputarán los encuentros eliminatorios para conocer los habitantes del Final Four, como se llevó a cabo en la primera edición. El torneo "Súper 20" llevará el nombre de "Alfredo Miño", como un reconocimiento al fallecido dirigente fallecido de la Asociación de Clubes y de Peñarol de Mar del Plata.

Argentino es local el 23 de septiembre en Junín ante Quilmes y en la segunda fecha viaja a Mar del Plata, para chocar en "La perla del Atlántico" frente a Peñarol de esa ciudad.

Las conformaciones de los grupos de la Liga, quedaron de la siguiente manera

Grupo 1: San Martín, Regatas, La Unión, Comunicaciones y Estudiantes.

Grupo 2: Atenas, Instituto, Quimsa, Olímpico y Libertad de Sunchales.

Grupo 3: San Lorenzo, Boca, Ferro Carril Oeste, Obras Sanitarias e Hispano.

Grupo 4: Argentino, Quilmes, Peñarol, Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Bahía Basket.



Fixture de Argentino

En detalle, este es el fixture que en la primera fase deberá afrontar Argentino de Junín, y el resto de los enfrentamientos del grupo:

Domingo 23: Argentino vs. Quilmes y Gimnasia vs. Peñarol.

Martes 25/9: Weber vs. Quilmes.

Jueves 27: Peñarol vs. Argentino.

Viernes 28: Gimnasia vs. Weber.

Sábado 20: Quilmes vs. Argentino.

Martes 2 de octubre: Weber vs Gimnasia.

Jueves 4: Peñarol vs. Gimnasia.

Viernes 5: Weber vs. Argentino.

Sábado 6: Quilmes vs. Gimnasia.

Lunes 8: Argentino vs. Gimnasia.

Martes 9: Peñarol vs. Quilmes

Viernes 12: Weber vs. Peñarol

Sabado 13: Gimnasia vs. Quilmes

Domingo 14: Argentino vs. Peñarol

Miercoles 17: Quilmes vs. Weber

Gimnasia vs. Argentino

Jueves 18: Peñarol vs. Weber

Sábado 20 de octubre: Argentino de Junín vs. Weber y Quilmes vs Peñarol.