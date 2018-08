Comunicaciones (M) y La Unión de Formosa apuestan bien fuerte

La Unión de Formosa comenzará la pretemporada de la Liga Nacional de Básquetbol con el plantel prácticamente completo. Uno de los pocos huecos que existía fue solucionado con la contratación del U-23 Martín Gómez, con pasado reciente en la LNB de la mano de Salta Basket.

Se sumó a los Infernales para el cruce definitivo del play-off ante Ferro Carril Oeste y jugó cuatro partidos, en los que promedió 4 puntos y 11.2 minutos.

El resto de la temporada la disputó en la Liga Argentina, más precisamente en Talleres de Tafí Viejo. Allí, el escolta tuvo una participación mucho mayor: en una base de 42 partidos, cosechó una media de 11.9 puntos, 2.2 rebotes, 1.4 asistencias y 23.9 minutos en cancha.

"Comu" completó ya sus fichas mayores con Robert Battle

Comunicaciones de Mercedes (Corrientes) contrató al interno Robert Battle, un "histórico" de de 37 años y le dio más jerarquía a un plantel de alto nivel para la próxima Liga Nacional "A".

Robert Battle volverá al basquet nacional esta vez vistiendo los colores de Comunicaciones de Mercedes. Así lo confirmaron los dirigentes del aurinegro que de esta manera cierra el cupo de jugadores mayores y solo le resta completar las fichas U 23.

El reconocido jugador estadounidense es un refuerzo de jerarquía para el plantel de Comu de cara al debut en el Súper 20, que será el próximo 24 de septiembre como local frente a Estudiantes de Concordia en Mercedes.

Battle es pivote y mide 2,04, estuvo once meses parado por una lesión después de jugar en Quimsa (2016/17) y en 2018 se sumó a Guaros de Venezuela para jugar la Liga de las Américas y luego a Los Leones de Quilpué equipo que jugó la final de la Liga Nacional en Chile. Allí promedió 9,8 puntos; 5,8 rebotes y 1,6 asistencias en 29,6 minutos en cancha.

La semana anterior tras la determinación del cuerpo técnico la dirigencia de Comunicaciones desafectó al U-23 Maximiliano Robledo. La determinación pasó exclusivamente por lo deportivo y es por eso que ahora se encuentran abocados a buscar su reemplazante.

Impuestos de lujo en la NBA

La NBA de básquetbol estadounidense siempre ha intentado regular el dinero que mueven las franquicias de la Liga para promover una paridad que, de todos modos, cada vez es más difícil de controlar. Una de sus últimas medidas fue crear un impuesto de lujo para castigar a aquellos que se pasan del límite pagarán caro precio.

Sin embargo, varios, ocho para ser más precisos, están hoy sobre el límite y deberán pagarlo. Ojo, todavía no están cerrados los planteles y hay unos cuantos más al borde de pasarse, por lo que seguramente la cifra, cuando empiece la temporada, será mayor.

¿Quiénes son los más derrochadores? Primero, Oklahoma City. Por ahora suma contratos por 149.58 millones y, de impuesto de lujo, otros 93.19, para un total de 242.77, ampliamente superior al segundo, que no es otro que Golden State. Los Warriors tienen jugadores fichados por un valor de 143.64 y pagarían hoy, además, 51 millones por impuesto de lujo (total, 194.64).

Las otras seis franquicias, por orden de gasto en salarios, son 3) Toronto (139.79), 4) Washington (134.86), 5) Houston (133.72), 6) Portland (131.64), 7) Miami (126.98) y 8) Boston (126.75). Estos son los 8 que se pasan de los 123.73 que marcan la línea divisoria entre los que pagarán y no pagarán impuesto de lujo.