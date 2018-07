Federico Fernández podría volver a Ciclista

Los dirigentes que se van a hacer cargo del club en la próxima asamblea no quieren perder tiempo, ya que cada día que pasan quedan menos jugadores y entrenadores para enfrentar la Liga Argentina. La idea inicial es armar un equipo competitivo, que supere las expectativas de la temporada anterior. En el primer técnico que pensó la directiva verdirroja fue Federico Fernández, porque es de la casa, salió campeón y manejó muy bien las inferiores y la Liga de Desarrollo cuando estuvo en la institución.

Inferiores

Según le informaron a Democracia, muchos de los nuevos dirigentes también cree indispensable la reconstrucción de las inferiores, que no estuvieron bien manejadas en los últimos años. Por eso le dan mucha importancia a la continuidad de Marcelo Alsina como entrenador y coordinador general. Además, quieren tentar a Mariano Bossa para que haga la doble función de asistente en el TNA y entrenador de inferiores trabajando en conjunto con Alsina.

Viaje clave

Esta tarde, habría una reunión entre un grupo de dirigentes encabezados por Miguel Had y Fabián Borro. El tema clave es la deuda que tiene el club con la ADC. Lo que quiere renegociar la gente de Ciclista es la forma de pago. Si Borro acepta, el club fijará un presupuesto y a partir de ahí, se hará la asamblea final y empieza el armado oficial del plantel.

Base completa en Sunchales

Libertad se aseguró la conducción para su temporada en Liga Nacional. Contrató a Diego Figueredo, de último paso por Salta Basket.

El base de 26 años y 1,85 metros, oriundo de Córdoba, se suma a los Tigres de Sunchales para afrontar la temporada 2018/19 de La Liga. Con la incorporación de este perimetral, el entrenador Sebastián Saborido optará por dos internos foráneos con las fichas restantes.

Figueredo desarrolló casi toda su carrera basquetbolística en el Torneo Nacional de Ascenso hasta que surgió la gran oportunidad de jugar en la elite del básquet nacional la temporada 2017/18, donde tuvo la particularidad de vestir 3 casacas en un mismo torneo, un hecho inédito en la Liga Nacional. Antes de eso, jugó en Ciclista de Junín, San Martín de Marcos Juárez, Sport Club Cañadense, Huracán de Trelew y Estudiantes de Olavarría, entre otros.

Arrancó disputando el Súper 20 vistiendo los colores de Ferro. Clasificaron a cuartos de final, en donde los de Caballito fueron barridos por Gimnasia en una serie al mejor de tres partidos. Su etapa con el Verdolaga duró 10 encuentros, en los que promedió 5 puntos y 1.4 rebotes, en 10 minutos de juego. Se desvinculó de Ferro y le llegó la posibilidad a finales de noviembre del año pasado para sumarse a Argentino de Junín como reemplazo temporal de Luis Cequeira (se había fracturado el hueso escafoides). Participó de 15 partidos de Liga Nacional y tuvo las siguientes estadísticas: 18.3 minutos de juego, 6.5 puntos (40% en triples) y 1,2 asistencias. Finalmente, la salida se produjo por el regreso de Junior al equipo.

Pero a principios de febrero fue requerido por Salta Basket en lugar de Pablo Bruna, que fue cortado. El armador terminó con buenos números: jugó 28 encuentros, promediando 9,1 puntos en 24 minutos de juego, sumando 2,2 rebotes y 3,2 asistencias.

Con la contratación del base, nacido el 27 de diciembre de 1991, se despejan las distintas opciones que manejaba Saborido en el armado del equipo. El entrenador jefe aurinegro confirmó que en caso de contratar otro nacional perimetral, las dos fichas restantes las ocuparían extranjeros en los puestos de ala pivot y pivot respectivamente. Recordemos que ya han sido confirmados Marcos Saglietti, Juan Cangelosi, Martín Cuello, Nicolás Copello y Ariel Zago.

Sims a San Lorenzo

El equipo de Bodeo arma prolija y pacientemente su equipo, a pesar de algunos contratiempos, y suma jugadores de indiscutible calidad. Ahora fue el turno de la llegada de Donald Sims, un jugador valiente, polifuncional, goleador y con experiencia. Un combo que cotiza en alza y que Atenas no pudo retener.

Sims llega a San Lorenzo después de ser una pieza clave en la estructura de Atenas durante la temporada 17/18, donde logró 19.4 puntos de promedio en la fase regular y 16.8 pts en los 13 partidos de Play Offs. De hecho la última imagen que dejó en los play offs con La Unión de Formosa y San Martín no fue precisamente la que se esperaba de él, si bien lo números no son para nada malos. Atenas en el balance de la temporada le dio positivo y quiso renovarlo pero no pudo pagar el precio en el que Sims cotizó su salario. Pero San Lorenzo sí.

Para el equipo de Bodeo, que tenía en la mira a Sims antes que termine la temporada donde se consagró tricampeón, poder arreglar su llegada tampoco fue sencillo. En el medio apareció la oportunidad de sumar a Paolo Quinteros, por un combo de situaciones, pero el jugador entrerriano, líder de Regatas Corrientes los últimos siete años, prefiere no jugar el Súper 20 para no cargar de partidos su temporada. San Lorenzo va por todo, incluido el Súper 20. Además, cuando parecía que la llegada de Máximo Fjellerup se había enfriado, este fin de semana se reflotó la posibilidad. Aún no está resuelta esa negociación.

En definitiva San Lorenzo se hace de los servicios de un jugador que le dará riqueza táctica y variantes a Gonzalo García a la hora de armar su media cancha, pudiendo jugar como relevo directo del base y del escolta, corriendo incluso a Tucker a la posición del tres para una media cancha baja.

La temporada pasada Sims terminó con 18.8 puntos de promedios (92.6% en libres, 51.4% en dobles y 43.3% en triples), 2.2 rebotes, 4.1 asistencias, 2.1 pérdidas y 1.1 recuperos en 32:38 minutos por juego.