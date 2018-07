Ciclista Juninense confirmó que será de la partida

Luego de pasar una de las etapas más difíciles de su historia, Ciclista le confirmó a Fabián Borro que jugará Liga Argentina una vez más, siendo con Echague de Paraná el equipo con más historia en la categoría.

Entusiasmados, los nuevos dirigentes buscarán armar un buen equipo. Si bien resta definir las autoridades, un grupo encabezado por Miguel Had irían a Buenos Aires para reunirse con Fabián Borro y terminar de saldar el tema de la deuda.

El equipo

Luego de presentarse ante Borro, lo primero que quiere la directiva verdirroja es contratar al entrenador y los rumores que se escucharon ayer en el Coliseo del Boulevard concuerdan en que debe ser un técnico de la casa, querido por los hinchas verdirrojos. Luego habrá tiempo para cerrar jugadores. En la última asamblea, los nuevos directivos fueron muy críticos con la política de incorporaciones de la institución en la última temporada, donde no acompañaron los resultados. Por eso buscarán elevar la vara con mucho esfuerzo y tratar de que la gente se entusiasme con el nuevo plantel.

Sergio Rupil llega a Ameghino

Ameghino sigue afianzando su plantel de cara a una nueva temporada de Liga Argentina, es por eso que Pablo Castro cuenta ya con una nueva ficha confirmada. Se trata de Sergio Rupil que se suma al León luego de haber disputado la pasada temporada en Oberá Tenis Club de Misiones. Se suma a Juan Abeiro, Abel Aristimuño, Cristian Zenclussen, Estefano Simondi y Manuel García.

Rupil nació en la ciudad de Barcelona, España, el 25/09/1994, pero rápidamente su lugar adoptivo fue Carlos Paz donde desde su niñez empezó a jugar al básquet cuando era mini en el Club Pesca de dicha ciudad. En su momento, a esa edad, su intención era pasar tiempo con los amigos, pero luego se convirtió en lo que hoy es su gran pasión.

El perimetral, pese a sus cortos 23 años, posee una amplia carrera: jugó en clubes como Instituto (Córdoba) - Harcum College (Filadelfia) - Justiniano Posse - Sarmiento (Chaco) - Huracán de San Justo (Bs As) y su último paso fue en OTC de Oberá (Misiones).

Además de formar parte de la selección de Córdoba desde U17 a primera, fue convocado también a la Selección Argentina sub 17. Sus antecedentes en la última participación profesional con OTC en la Liga Argentina, donde a Ameghino, marcan promedios de 13,5 puntos, 30 minutos, 3,8 rebotes, 2,6 asistencias y 1,5 robos.

Las primeras palabras de Sergio Rupil como jugador del León, al ser consultado sobre esta nueva experiencia, fueron: “Esta categoría es muy dura y física, se juega un buen básquet y es súper competitiva. Hay que estar bien preparado física y mentalmente porque es muy larga y no da descanso”.

“Espero poder llevar al club a una mejor instancia que el año pasado y prepararnos para pelear por entrar a la final para ascender, creo que todo es posible siempre que tiremos para el mismo lado”, agregó.

Además, contó: “Mi llegada se dio por común acuerdo, conocía el club porque tenía varios amigos que jugaron aquí y siempre encontré comentarios positivos. Y además tenía las ganas de poder jugar más cerca de casa. Cuando el técnico y el vicepresidente se comunicaron conmigo para manifestar su interés supe que era una linda posibilidad para crecer y poder demostrar mi potencial en un club modelo”.

Con respecto a su rol dentro de la cancha, dijo: “Al equipo espero poder darle un ritmo de juego alto y muy vertiginoso. Soy un jugador al cual le gusta correr y ser intenso en todo momento como también me considero un muy buen defensor. Al ser un plantel joven deseo aportar mi cuota de pequeña experiencia hacia los más chicos y poder ayudarlos y guiarlos en lo que pueda”.

Por último, el escolta/alero brindó unas palabras para la gente de Ameghino: “A la gente quiero expresarle mi gratitud desde ya y decirles que vamos a dejar todo desde el primer día de pretemporada, para así poder brindarles una alegría en cada partido que disputemos. Y a su vez, poder contagiar esas ganas y entusiasmo para que asista la mayor cantidad de gente a la cancha”.