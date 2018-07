Buenos Aires perdió contra Misiones

Buenos Aires no pudo anoche contra el anfitrión, Misiones, y cayó ajustadamente por 72 a 67 (parciales de 17-17, 20-15, 13-15 y 17-25). El juninense Santiago Giraudo anotó 11 goles en 21 minutos, con 4 rebotes y 3 asistencias. Hoy a las 16.30 Buenos Aires enfrenta a Formosa.

Programa de partidos zona A - El Dorado

Tercera jornada – Martes 24 de julio

16.00 hs - Neuquén vs Córdoba

18.30 hs - Tucumán vs Mendoza

21.00 hs - Chaco vs Entre Ríos

Cuarta jornada – Miércoles 25 de julio

16.00 hs - Córdoba vs Entre Ríos

18.30 hs - Tucumán vs Chaco

21.00 hs - Mendoza vs Neuquén

Quinta jornada - Jueves 26 de julio

16.00 hs - Chaco vs Córdoba

18.30 hs - Entre Ríos vs Mendoza

21.00 hs - Neuquén vs Tucumán

Zona B – Posadas

Tercera jornada – Martes 24 de julio

16.30 hs - Buenos Aires vs Formosa

19.00 hs - Santa Fe vs La Pampa

21.30 hs - Misiones vs Corrientes

Cuarta jornada – Míercoles 25 de julio

16.30 hs - Corrientes vs Buenos Aires

19.00 hs - La Pampa vs Formosa

21.30 hs - Misiones vs Santa Fe

Quinta jornada – Jueves 26 de julio

16.30 hs - Formosa vs Corrientes

19.00 hs - Buenos Aires vs Santa Fe

21.30 hs - La Pampa vs Misiones