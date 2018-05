Argentino campeón de clubes U 17

El equipo U17 de básquet femenino del club Atlético Argentino se consagró campeon del Torneo Provincial de Clubes que se llevó a cabo en la sureña localidad bonaerense de Bahía Blanca.

Dirigidas por Héctor Coco Nigro vencieron a 9 de Julio de Bahía Blanca por 59 a 50 y en la última fecha derrotaron a Estudiantes de Bahía Blanca por 53 a 52.

El sábado se impusieron en el primer partido a Ferro de Olavarría por 64 a 63 y luego cayeron ante El Comercio por 67 a 39.

Argentino y Estudiantes de Bahía Blanca clasificaron al Campeonato Nacional de Clubes.



Resultados

Primera fecha

9 de Julio 50 vs. Comercio 58

Estudiantes 59 vs. Ferro 47

Segunda fecha

Comercio 57 vs. Estudiantes 58

Ferro 63 vs. Argentino 64

Tercera fecha

Argentino 39 vs. Comercio 67

9 de Julio 40 vs. Estudiantes 48

Cuarta fecha

9 de Julio 50 vs. Argentino 59

Comercio 59 vs. Ferro 63

Quinta fecha

Estudiantes 52 vs. Argentino 53

9 de Julio 48 vs. Ferro 54



Plantel

Integraron el plantel U17: Sofía Marcaccio, Macarena Wolter ,Milagros Keh, Victoria Di Palma, Florencia Pasarin, Evangelina Villegas, Luisina Solano, Gisela Balbi, Pilar Carra, Delfina Valenzuela, Micaela Cipolla, July Casais.

Cuerpo técnico: Entrenador Héctor Coco Nigro; asistente: Luisina Castellazzi; preparador físico: Silvia Nigro: Presidente de la delegación: Lucía Romano.