Argentino palpita el juego contra San Lorenzo

Argentino se prepara para la recta final de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol, donde no debe perder más puntos.

Mañana juega el primero de los últimos seis cotejos y recibe a San Lorenzo de Almagro. Sin dudas hay promesa de ver un gran partido de básquetbol en El Fortín de las Morochas.

Dirigirán este partido el capitalino Daniel Rodrigo, el bahiense Alejandro Ramallo y el rosarino Cristian Alfaro. Como comisionado técnico actuará el pergaminense Marcelo Tramonte.

Una semana después viene Peñarol de Mar del Plata, en el otro cotejo “chivo”.

Hoy

20.30 Weber Bahía vs Obras

Miércoles 11

20.30 Boca vs Instituto

21 Argentino vs San Lorenzo

21 Peñarol vs Atenas (Cba)

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Comunicaciones

22 Olímpico vs Gimnasia (Cr)

Jueves 12

21 Ferro vs La Unión Fsa

Viernes 13

20 Obras vs Instituto

21.30 San Martín vs Regatas

22 San Lorenzo vs Gimnasia (Cr)

Sábado 14

20 Atenas (Cba) vs Comunicaciones

20.30 Boca vs La Unión Fsa

21 Peñarol vs Estudiantes (Cdia)

Domingo 15

20.30 Weber Bahía vs San Lorenzo

21.30 Regatas vs Hispano

Lunes 16

21 Instituto vs Comunicaciones

21 Quilmes vs Estudiantes (Cdia)

21.30 Gimnasia (Cr) vs La Unión Fsa

21.30 Salta Basket vs Ferro

Programa del Turco

11/03 (L) San Lorenzo de Almagro

18/03 (L) Peñarol MdP

21/03 (V) Comunicaciones

23/03 (V) Estudiantes

29/03 (L) La Unión Fsa.

Mayo

02/05 (L) Ciclista Olímpico.