Ciclista se presenta este jueves en Mendoza, ante Rivadavia

La Secretaría Técnica de AdC, junto al Departamento de Competencias, definieron los cruces y las fechas de los playoffs de Octavos de Final de la Conferencia Sur de La Liga Argentina.

Ciclista Juninense visitará este jueves y sábado a Rivadavia de Mendoza. Detalle:



Clasificados a cuartos de final:

(1º) Estudiantes

(2º) Platense

(3º) Deportivo Viedma

(4º) Parque Sur



Estos equipos esperan la clasificación de octavos.

Cruces de octavos

-Petrolero (5º) Vs Villa Mitre (12º)

-Centro Español (6º) Vs Temperley (11º)

-Rivadavia (7º) Vs Ciclista (10º)

-Atenas (8º) Vs La Unión de Colón (9º)

Además, por la ubicación en la tabla se conoció que:

-Rocamora (13º) no continuará en la competencia hasta la temporada que viene.

-Gimnasia La Plata (14º) jugará el Playoffs por la Permanencia con el equipo de Echagüe de Paraná.



Las series se jugarán de la siguiente forma:

Octavos de Final | Reclasificación Conferencia

Jueves 12/04

Sábado 14/04

Martes 17/04

Jueves 19/04

Domingo 22/04

Zona Permanencia

Viernes 13/04

Domingo 15/04

Viernes 20/04

Domingo 22/04

Viernes 27/04

El Norte, definido

La Conferencia Norte de la Liga Argentina tiene todo definido. Los cuatro pasajeros directos que son Libertad, Hindú, Tiro Federal de Morteros y Deportivo Norte. Cruces de reclasificación y por la permanencia.

Clasificados a cuartos de Final:

(1º) Libertad

(2º) Hindú

(3º) Bhy Tiro Federal

(4º) Deportivo Norte



Cruces de

- Obera Tc (5º) Vs Ameghino (12º)

- Barrio Parque (6º) Vs Mitre (11º)

- Talleres (7º) Vs Independiente (10º)

- Unión (8º) Vs Villa San Martín (9º)

Además por la ubicación en la tabla se conoció que:

- San Isidro (13º) no continuará en la competencia hasta la temporada que viene.

- Echagüe (14º) jugará el Playoffs por la Permanencia contra GELP.