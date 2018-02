Con el segundo puesto asegurado y la imposibilidad de ser primero, Los Indios visita esta noche a Hogar Social de Berisso. Juegan desde las 21 con arbitraje de Raul y Mariano Imosi de Zarate.

Hoy

Hogar Social de Berisso vs Los Indios de Junín

Gimnasia y Esgrima de Pergamino vs Ciudad de Saladillo

Libre: Juventud de Cañuelas



10º Fecha (02-03)

Los Indios de Junín vs Gimnasia y Esgrima de Pergamino

Juventud de Cañuelas vs Hogar Social de Berisso

Libre: Ciudad de Saladillo.