Ciclista visita este sábado a Petrolero Argentino

Ciclista Juninense reanudará su participación en La Liga Argentina de Básquetbol el próximo sábado, en oportunidad de visitar a Petrolero Argentino de Plaza Huincul.

El Verdirrojo enfrentará al equipo que conduce el entrenador juninense Daniel Jaule y donde juega el ex Argentino Ariel Pau.

Hoy

21.30 Rivadavia (Mza) vs Temperley

22 Hindú Club vs San Isidro

Viernes 23

21 Platense vs Deportivo Viedma

21.30 Ameghino vs Mitre (Tuc)

21.30 Bhy Tiro Federal vs Libertad

Sábado 24

21 Villa Mitre vs La Unión

21 Unión (Sf) vs Oberá Tc

21.30 Atenas vs Parque Sur

21.30 Petrolero vs Ciclista

22 Independiente (Sde) vs Talleres (Tafi Viejo)



Domingo 25

20 Temperley vs Estudiantes (Ola)

20 San Isidro vs Bhy Tiro Federal

21.30 Barrio Parque vs Mitre (Tuc)



Lunes 26

21 Platense vs Rocamora

21.30 Centro Español vs Ciclista

21.30 Deportivo Viedma vs Parque Sur

21.30 Ameghino vs Deportivo Norte

22 Echagüe vs Oberá Tc



Martes 27

21 Gimnasia (La Plata) vs Estudiantes (Ola)

21.30 La Unión vs Petrolero

21.30 Unión (Sf) vs San Isidro

22 Hindú Club vs Villa San Martín

22 Independiente (Sde) vs Libertad



Miércoles 28

21.30 Atenas vs Temperley

21.30 Barrio Parque vs Deportivo Norte