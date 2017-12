Adrián Capelli: "Cuando hay material es más fácil, nos vamos a acomodar"

Adrián Capelli fue el elegido por Ciclista Olímpico de La banda para reemplazar a Hernán Laginestra y en el día en que su fichaje fue hecho oficial por el club de La Banda, hizo una evaluación del presente del Negro.

- Contanos las primeras sensaciones del fichaje?

Bueno como todo, muy contento por llegar a Olímpico. Un club que siempre apuesta a estar arriba. Ya hacía un tiempo que estaba con ganas de dirigir. Estoy muy agradecido a toda la dirigencia de Olímpico.

- ¿Cuándo empezás a estar al frente del equipo?

Ya me quedo. Entre el 1 y el 2 están llegando los jugadores. El 2 a la tarde ya empiezo a entrenar con el equipo.

- ¿Ya pudiste hacer una evaluación rápida de lo que es el presente de Olímpico y qué cuestiones venían fallando?

. Sí, he estado en contacto con los jugadores. Estuve mirando videos con los asistentes. Todo es muy reciente, tratar de seguir investigando. Pero sobre todas las cosas, no tengo dudas de que material hay y es una cuestión de llegar y ver dónde se puede mejorar. Pero reitero que el material está, así que es una cuestión de trabajo.

- Está claro que el récord es mentiroso. Es un plantel armado para pelear arriba?

. Sí, sinceramente le tengo mucha confianza al equipo. Hay grandes jugadores. La Liga recién empieza y todavía hay mucho camino por recorrer. Insisto, no tengo dudas de que es mucho más fácil cuando hay material. Estoy seguro que nos vamos a acomodar.

-Nunca te había pasado de tomar un equipo con tantos extranjeros. ¿Es un desafío extra?

. No, con tantos extranjeros no. Pero todos son desafíos. Ya sea por la institución a la que va uno, por los extranjeros como decís, también hay nacionales con muchísima jerarquía. Realmente estoy muy contento y con muchas ganas ya de empezar a trabajar.

- ¿Sentís que con esa cantidad de extranjeros vas a tener que adaptar un poco tu idea al plantel o la identidad no se negocia?

. Mirá, ya no es la primera vez que me pasa de llegar después de un corte. Mi idea es conocer primero bien al equipo, a los jugadores. Escucharlos un poco. Ver dónde podemos mejorar y tratar de potenciar a todo el equipo, en beneficio de que las cosas salgan de la mejor manera.

- ¿Ya tenés claro para cuándo lo vas a tener a Williams?

. He intercambiado unas palabras con el médico. Por suerte va por buen camino. Ahora el 2 cuando llegue, se lo va a revisar nuevamente y ahí vamos a saber bien para cuándo lo vamos a poder contar.

- ¿Estuviste siguiendo la Liga?, ¿cómo ves la competencia?

. Estuve viendo como todo entrenador. Uno sigue todo. Ya sea desde el Súper 20 hasta el inicio de la Liga. ¿Cómo la veo? Muy competitiva. Hay grandes planteles. No solamente San Lorenzo. Hay un par de equipos que también se han conformado muy bien. Pero ya te digo, esto recién empieza y hay mucho camino por recorrer. Siempre a medida que vayan pasando los partidos, la competencia se va a hacer cada vez más fuerte. Ahí vamos a tener una idea de cuáles son los equipos que están para pelear arriba y cuáles se tienen que acomodar de mitad de tabla para abajo.

Despido en Gimnasia

El extranjero Paul Jesperson no sigue en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. La noticia la hizo oficial el club por medio de un comunicado oficial.

La decisión fue tomada por el Director Técnico Martín Villagrán y la Comisión Directiva de la institución. Por el momento no hay reemplazo previsto.

Horner va a Instituto

El ala-pivot de 2,06 metros se sumará el próximo 3 de enero a los trabajos del equipo dirigido por Facundo Müller. Horner jugó en las últimas temporadas en Obras Sanitarias. En la pasada promedió 15.9 puntos y 7.7 rebotes por encuentro.

La dirigencia de Instituto confirmó la llegada de Dennis Horner a la entidad de barrio Alta Córdoba. El nuevo extranjero, nacido el 5 de febrero de 1988 en Linwood, Nueva Jersey, se sumará al plantel de Facundo Muller el próximo 3 de enero.

Horner, de 2,06 metros, jugó en las últimas temporadas en Obras Sanitarias. En su último paso promedió 15.9 puntos y 7.7 rebotes por encuentro. El interno registra un breve paso por la NBA jugando para New Jersey Nets (8 partidos con 0.6 puntos y 0.6 rebotes en 2.8 minutos).

Cabe recordar que el equipo cordobés había comunicado el corte de Kevin Langford el pasado viernes tras la caída de la Gloria ante San Lorenzo en el estadio Ángel Sandrín.

Torres se suma a Boca

El xeneize cerró la incorporación de Juan Manuel Torres para reforzarse en la pintura en lugar del extranjero Nicchaeus Doaks. Se incorpora el 2 de enero.

Cuando Boca despidió al pivote Matthew Bryan-Amaning por mala conducta fuera de la cancha, para su reemplazo trajo a un ala pivote: Nicchaeus Doaks que duró lo que un suspiro. El extranjero de 2.01 mts dejaba corto al equipo en el poste bajo pero tampoco pudo probarse ya que jugó tan solo un partido (6 minutos ante Regatas Corrientes) y tuvo que volver a los Estados Unidos por un problema personal con el embarazo de la esposa.

Desde allí se tuvieron que desdoblar en el trabajo Eduardo Vassirani y Fotios Lampropoulos. Incluso sumó minutos Agustín Caffaro para entrar a batallar en la zona pintada.

Ahora la dirigencia da una nueva vuelta de tuerca para el plantel y con el cuerpo técnico decidieron incorporar a Juan Manuel Torres. El pivote viene de reemplazar temporalmente a Torín Francis en la Asociación Atlética Quimsa. En la Fusión llegó a jugar tan solo un partido en el debut con derrota ante Argentino de Junín, anotando 3 pts ( 1/6 en dobles y 1/2 en libres), 3 rebotes y 2 asistencias en 17:24 minutos.

De acuerdo a lo que le dijo Edgardo Alifraco: “Torres ya está en Boca y llega en reemplazo de Doaks, por ahora será el único cambio que haremos y así arrancaremos el 2 de enero”. De esta forma si bien el dirigente no descarta alguna otra movida, aseguró que no habrá más movimientos en el corto plazo.

El equipo del “Lobito” Gustavo Ismael Fernández terminó el 2017 con una festejada victoria ante San Martín de Corrientes lo que le permitió mejorar su récord a dos victorias y cuatro derrotas (33.3% de victorias) ubicándose 17mo en la tabla.

Ex NBA en Salta

Los Infernales contrataron a un ex NBA. Se trata de Al Thornton, un ala pivote de 2,03 metros que llegará proveniente de la Liga de Puerto Rico. De esa manera, Quinnel Brown no seguirá en Salta Basket.

Al Thornton se sumará al equipo conducido tácticamente por el salteño Ricardo De Cecco de cara a su próximo compromiso el próximo viernes 5 de enero de 2018 frente a Bahía Basket, encuentro que se disputará en Bahía Blanca. Luego el compromiso liguista seguirá en Buenos Aires, esta vez en Capital Federal en la casa de San Lorenzo de Almagro, donde Salta Basket jugará el domingo 7 de enero.

Oriundo de Perry, Georgia en Estados Unidos, Thornton comenzó su carrera en la Universidad de Florida State, con buenos números que lo condujeron a estar en distintos quintetos elegidos por su gran rendimiento. En uno de sus mejores partidos en la NCAA –liga universitaria de los EEUU- cerró planillas con 37 puntos ante Boston College y Duke Blue Devils.

Al fue elegido en el Draft de la NBA 2007 en el puesto 14 de la primera ronda por el equipo de Los Ángeles Clippers. Con 24 años y en su primera experiencia en la liga más importante del planeta fue llamado a ser una de las estrellas de los Clippers. El hombre de 2,03 metros de altura en sus dos primeras temporadas registró grandes números: 12,7 puntos 4,5 rebotes por partido en la primera temporada lo que le valió ser parte del mejor quinteto de rookies –novatos- de la NBA. En su segunda temporada mejoró esas estadísticas con 16,6 puntos, 5,2 rebotes y 1,2 asistencias en 37 minutos.

Por algún motivo Al Thornton no pudo seguir creciendo en el particular mundo de la NBA y llegaron los traspasos. Primero en los Washington Wizards, y luego a Golden State Warriors. Desde la temporada 2011/2012 Al Thornton buscó nuevos desafíos y se traslado a Puerto Rico para ser parte de los Brujos de Guayama, de la liga de Baloncesto Superior Nacional. Donde se constituyó rápidamente como líder en anotaciones. Siguió su curso en la liga China, junto a Zhejiang Lions donde también promedió grandes registros con 27 puntos y casi 10 rebotes por partido.

Para la temporada 2012/2013 Al sufrió una dura lesión que lo mantuvo al margen de la competencia. Recuperado volvió a su antiguo equipo de Brujos en Puerto Rico donde mejoró los números de su primer paso, siguió en el equipo de NLEX Warrior de la Asociación Filipina de Básquetbol, promediando 36 puntos y 12 rebotes por partidos para regresar nuevamente a Puerto Rico, en Brujos de Guayama, su segunda casa prácticamente.