Ciclista Juninense y la primera fase del torneo

El equipo de Guillermo Tasso cumplió una nueva primera fase en la Liga Argentina (ex TNA), y Democracia hace un repaso como todas las temporadas.

Buen comienzo en casa. Ciclista se hizo fuerte en el Coliseo del Boulevard en las primeras fechas, goleando a Gimnasia y a Rocamora y ganándole a pesos pesados como Temperley y Platense, éste último en suplementario.

Además, en un partido muy luchado, venció a Parque Sur con un doble polémico de Guzmán y mantuvo la localía. La única mancha que tuvo en el Raúl Chuni Merlo, fue la derrota ante Estudiantes de Olavarría, luego de ir ganando en gran parte del partido.



Las complicaciones en la ruta

El verdirrojo consiguió tan sólo un triunfo fuera de casa y fue ante el colista Rocamora. Después se le complicó hacer partidos con finales cerrados, perdiendo por goleada ante Platense (41 puntos de diferencia), ante Parque Sur dos veces (78-68 y 80-70) y ante La Unión de Colón 90-71, por citar ejemplos. Estas derrotas hicieron mella en la posición en la tabla.



Buenos extranjeros

Como viene sucediendo hace 3 temporadas, la directiva encabezada por el presidente Gabriel Barrozo y el director deportivo Raúl Germán Merlo, está con el ojo fino para los refuerzos extranjeros. Tanto Guzmán como Goncalves fueron decididamente las armas letales del conjunto de nuestro medio para llevarse varios triunfos.



¿Cómo queda para el futuro?

Ciclista se encuentra 9no, debido al nuevo (viejo) sistema de arrastre de puntos del 50%. En total disputó 16 encuentros con 8 victorias y 8 derrotas. Su mejor racha positiva fueron 3 triunfos al hilo, mientras que lo negativo fue cerrar el año con 4 derrotas consecutivas.



Braga no sigue en Parque Sur

El jugador brasileño Felipe Braga no seguirá en Parque Sur en el 2018. El partido del viernes ante Ciclista, en el Gigante, marcó su despedida. Desafortudamente se retiró lesionado a los 2 minutos del tercer cuarto en su último encuentro.

El entrenador René Richard nos confirmó la noticia y brindó detalles al respecto: “Lamentablemente lo tuve que cortar a Felipe. Es un chico muy joven, que tiene 23 años, muy buen profesional, pero no nos dio lo que yo necesito que son 15 puntos por partido. Por eso tomamos esta decisión. El extranjero que quiero que venga tiene que dar eso”, explicó.

El DT sureño agregó: “Hablamos con él, a esta edad esto le va a seguir pasando y tiene que estar tranquilo porque va a seguir aprendiendo. Es un jugador muy alto y si se afianza en las falencias que tiene va a ser importante en cualquier equipo”, indicó René Richard.

Felipe Braga se despidió anoche de Parque Sur. Recordemos que había llegado para reemplazar a André Kregg Jones, que fue cortado antes del comienzo de esta Liga.

Será la única baja para el 2018. Consultamos al entrenador sobre su reemplazante y contestó: “Estoy viendo, tengo en carpeta dos o tres jugadores. Estamos viéndolo también con los dirigentes, esperemos no equivocarnos. Queremos que el extranjero que venga nos sirva para lo que queda del torneo y para lo que viene necesitamos un equipo largo”, concluyó.



Wilkerson no continúa en Gimnasia

Howard Wilkerson no continuará vistiendo la camiseta del Lobo en la Segunda Fase de la Liga Argentina. Los dirigentes Triperos comenzarán a trabajar en la búsqueda de su reemplazo.

Tras el encuentro ante Rivadavia de Mendoza en el Poli se decidió hacer uso de la opción de recambio de una de sus fichas extranjeras. Motivo por el cual el norteamericano Howard Wilkerson no continuará vistiendo la camiseta del Lobo en la Segunda Fase de la Liga Argentina de Básquet.

Wilkerson llegó a Gimnasia en el mes de octubre para reforzar la zona pintada. Durante los 16 juegos que disputó en la Temporada 2017/2018 promedió 14.7 puntos, 6 rebotes y casi 2 asistencias por partido.

Además César Adriani dejó de ser el entrenador del plantel profesional que disputa La Liga Argentina de Básquet.

El partido contra Rivadavia fue el último como entrenador del plantel profesional. El “conejo” tomó esta decisión por cuestiones estrictamente personales y fue respetada por los dirigentes del básquet, Cipriano Pietra y José Luis Staiano.

César fue uno de los principales artífices del retorno del Lobo a los campeonatos nacionales. Un entrenador que se brindó al máximo desde su lugar y que continuará ligado al básquet desde otro rol.

A su vez, y tras conocer la decisión del “conejo” los responsables del básquet Tripero se movieron en busca de su reemplazante. Por estas horas, se llegó a un principio de acuerdo con Tito Santini, experimentado entrenador que ha dirigido en nuestra Liga Nacional y en el exterior.