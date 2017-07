San Martín de Junín: Primer año de una nueva comisión

FUNDADO EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1933

Noticias Relacionadas Más datos

Silvana Schiavone cumplirá en agosto su primer año de trabajo como presidenta del Club San Martín de Junín. Allí, en la institución que está ubicada en Siria 65, se respira básquet y se percibe un gran amor por los colores.

"Yo nací con sangre celeste", cuenta Silvana, orgullosa. Y no es para menos si se tiene en cuenta que varios integrantes de su familia fueron colabores, dirigentes e hinchas del club; como su padre Alcides, entre ellos. "Crecimos a la vuelta del club y el club era el patio de nuestra casa", recuerda.

Lo cierto es que en esta nueva etapa ella cumple un rol importantísimo. Está al frente de una comisión directiva que ya ha logrado un cambio rotundo y que tiene mucho más para dar.

- ¿Cómo se dio tu asunción?

- Ya hacía algunos años que estaba en la comisión, como secretaria. En la asamblea que se realizó el año pasado se dio que el presidente y el tesorero no quisieron seguir; y bueno, los socios presentes me propusieron a mí, me dieron el respaldo y yo accedí con mucho gusto. Asumí la responsabilidad y ya ha pasado un año de esto. Es muy poco tiempo pero muchas cosas hemos puesto en marcha. Ahora en agosto tenemos una asamblea donde la idea va a hacer la de extender el mandato.



- Claro, es poco tiempo un año para desarrollar proyectos.

- Es poco pero algo hemos hecho. Pero sí, un año es un tiempo muy breve, de hecho estamos en tratativas para modificar el estatuto del club porque hace mucho años que no se toca y una de las cuestiones que queremos cambiar es que el período mínimo de una comisión directiva sea de dos años. Nuestro estatuto no se modifica desde el año 47, así que creo que ya es tiempo.

- El hecho de que tu padre y tu familia esté muy relacionado al club también debe ser una linda presión.

- Sí, tengo amor al cien por ciento por este club y eso lo heredé de mi familia. Realizo esta actividad con mucha pasión y con mucho amor, lo disfruto mucho. Para mí es una felicidad absoluta.

- ¿Qué se ha podido realizar en este año de trabajo?

- Uno de los objetivos fundamentales que nos planteamos fue el de mejorar la infraestructura del club. Nuestra participación en el torneo federal demandaba mucho dinero y por eso estábamos un poco apretados. Por costear este torneo veníamos dejando muchas cosas de lado, pero una vez que nos pudimos reorganizar comenzamos a trabajar de otra manera. Acomodamos los baños, hicimos una cancha alternativa y refacciones que tienen el objetivo de generar más comodidad para los chicos. Estamos poniendo lamiplast en algunas partes y básicamente reacomodando espacios para generar una mayor comodidad para los chicos y también para los socios. Una vez que arreglemos los techos la idea es avanzar en lo que es nuestro máximo anhelo, que es cambiar el piso flotante.

Tengo amor al cien por ciento por este club y eso lo heredé de mi familia. Realizo esta actividad con mucha pasión y con mucho amor, lo disfruto mucho. Para mí es una felicidad absoluta.

- Parece mucho en poco tiempo.

- Sí, estamos muy contento porque estamos trabajando para el beneficio del club. Siempre sabiendo que nos cuesta mucho, todo. Pero felices. Hoy, entre nenes y nenas tenemos unos 200 chicos. Son muchos y la responsabilidad es muy grande. Pero el grupo de profesores que tenemos es muy bueno y eso nos genera una gran tranquilidad a todos.

- ¿Cómo es para una mujer ser presidenta de un club como San Martín?

- Por suerte, hasta ahora no tuve problemas con nadie. Ante determinadas situaciones pude dialogar y consensuar de manera muy correcta. Hablo tanto sea adentro del club como afuera. Desde muy chica yo quería ser presidenta del club y la verdad que me llegó mucho tiempo antes de lo que yo pensaba. De todas maneras, creo que está muy bueno hacer valer nuestro rol de mujer. Y también quiero decir que muchas veces hacemos el trabajo mucho mejor que los hombres (risas). La verdad que estoy contenta con lo que hago y con el trato que mantengo con dirigentes del club y de afuera del club. Sé que no es común que haya una mujer al frente de una institución pero se puede, te respetan, así que le digo a las mujeres que se animen.

- Por último, ¿cómo describirías el amor por los colores, por esa gran familia del club San Martín?

- Es muy difícil. Es mucho amor. El club es parte de mi vida. Ir al club está incorporado en las actividades de mi vida. Ahí soy feliz. Y todo lo que pueda hacer para que las cosas estén mejor lo haré. El objetivo que me gustaría respetar siempre es que en el club se formen buenas personas y que de paso aprendan un deporte. También me gustaría que compitamos nuevamente en un torneo profesional. Son todos objetivos que se van a ir cumpliendo.